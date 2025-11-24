Bayer Zsolt: V. Naszályi feljelent

Nézzük először a tényeket:

„A kormány még 2021-ben, a koronavírus-járvány miatt bevezetett kijárási korlátozások miatt rendeletet hozott bizonyos kültéren működő vendéglátóhelyek költségeinek csökkentésére, amelynek köszönhetően a Halászbástya Étteremnek február és június között nem kellett bérleti díjat fizetnie a Halászbástya egy részének használatáért (…). a mentesség 2021. június 30-án lejárt, de a terület tulajdonosa, az akkor még ellenzéki vezetésű Budavári Önkormányzat elfelejtette újrakezdeni a számlák kiállítását. Az éttermet üzemeltető cég pedig éveken keresztül nem jelezte, hogy egy pillanatig is bánná az ingyen használatot.

A tavalyi önkormányzati választáson azonban megválasztották a fideszes Böröcz Lászlót az I. kerület polgármesterének, aki idén októberben olyan megállapodást vitt a kerületi közgyűlés elé, amelynek részeként a cég vállalta, hogy két éven belül törleszti a felhalmozott adósságát, összesen 393 millió forintot.

A rendezés akkor átment az önkormányzaton, a témát azonban most újból elővették. Böröcz László november huszadikára rendkívüli közgyűlést hívott össze, amelyen a képviselők megszavazták a fent említett bizottság felállítását. A négy önkormányzati képviselőnek március végéig kell kideríteni és bemutatni, hogy miért és hogyan maradt el a számlázás.” (24)

Most pedig következzék az előző polgármester, V. Naszályi levélkéje:

„Azért tettem feljelentést, mert a rendelkezésre álló információk alapján úgy láttam, hogy az önkormányzat vezetése nem tette/teszi meg a szükséges jogi és közigazgatási lépéseket az ügy feltárására és a felelősség megállapítására. A feljelentésem után beterjesztett vizsgálóbizottsági kezdeményezés, valamint ennek a novemberi testületi vitája pedig megerősítette bennem, hogy a fideszes kerületvezetés nem az ügy feltárásában érdekelt, hanem a politikai lejárató kampányban. Magam viszont úgy gondolom, hogy a közpénzekkel való felelős gazdálkodás nem pártpolitikai kérdés. A probléma nem ott kezdődik, amikor kiderül, hogy hiba történt – hanem ott, amikor a felelősök megpróbálják eltitkolni a tényeket, és elkerülni az ügy érdemi kivizsgálását.