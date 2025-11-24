idezojelek
Bayer Zsolt blogja

Bayer Zsolt: V. Naszályi feljelent

Parádés. Ő tesz feljelentést.

Bayer Zsolt
V Naszályibudavári önkormányzatjárvány 2025. 11. 24. 10:57
Nézzük először a tényeket:

„A kormány még 2021-ben, a koronavírus-járvány miatt bevezetett kijárási korlátozások miatt rendeletet hozott bizonyos kültéren működő vendéglátóhelyek költségeinek csökkentésére, amelynek köszönhetően a Halászbástya Étteremnek február és június között nem kellett bérleti díjat fizetnie a Halászbástya egy részének használatáért (…). a mentesség 2021. június 30-án lejárt, de a terület tulajdonosa, az akkor még ellenzéki vezetésű Budavári Önkormányzat elfelejtette újrakezdeni a számlák kiállítását. Az éttermet üzemeltető cég pedig éveken keresztül nem jelezte, hogy egy pillanatig is bánná az ingyen használatot.

A tavalyi önkormányzati választáson azonban megválasztották a fideszes Böröcz Lászlót az I. kerület polgármesterének, aki idén októberben olyan megállapodást vitt a kerületi közgyűlés elé, amelynek részeként a cég vállalta, hogy két éven belül törleszti a felhalmozott adósságát, összesen 393 millió forintot.

A rendezés akkor átment az önkormányzaton, a témát azonban most újból elővették. Böröcz László november huszadikára rendkívüli közgyűlést hívott össze, amelyen a képviselők megszavazták a fent említett bizottság felállítását. A négy önkormányzati képviselőnek március végéig kell kideríteni és bemutatni, hogy miért és hogyan maradt el a számlázás.” (24)

Most pedig következzék az előző polgármester, V. Naszályi levélkéje:

„Azért tettem feljelentést, mert a rendelkezésre álló információk alapján úgy láttam, hogy az önkormányzat vezetése nem tette/teszi meg a szükséges jogi és közigazgatási lépéseket az ügy feltárására és a felelősség megállapítására. A feljelentésem után beterjesztett vizsgálóbizottsági kezdeményezés, valamint ennek a novemberi testületi vitája pedig megerősítette bennem, hogy a fideszes kerületvezetés nem az ügy feltárásában érdekelt, hanem a politikai lejárató kampányban. Magam viszont úgy gondolom, hogy a közpénzekkel való felelős gazdálkodás nem pártpolitikai kérdés. A probléma nem ott kezdődik, amikor kiderül, hogy hiba történt – hanem ott, amikor a felelősök megpróbálják eltitkolni a tényeket, és elkerülni az ügy érdemi kivizsgálását.

Az előterjesztésben foglaltak előtt dermedten állok, mivel ezzel kapcsolatban tudomásom szerint polgármesterként korábban semmiféle jelzést vagy információt nem kaptam, az évenkénti belső ellenőrzési vizsgálatok, valamint a Magyar Államkincstár 2022. évi, kifejezetten a Budavári Önkormányzat ingatlanvagyonát érintő vizsgálata sem tárta fel mindezt.

Az önkormányzat megfelelő hivatali egységei munkaköri kötelezettségei közé tartozik a fennálló szerződések alapján a bevételek beszedése. Ez magában foglalja a szerződések nyilvántartását, a számlák előállítását, kiküldését, a beérkező bevételek és a hátralékok nyilvántartását. Mivel mindez az önkormányzat esetében több száz szerződéssel kapcsolatos sokrétű tevékenységet foglal magában, ezért a közpénzekkel való felelős gazdálkodás részeként folyamatos monitoring, összefoglaló jelentések készítése és a költségvetés tervezése, illetve végrehajtásának nyomon követése garantálja, hogy ilyen léptékű hibák ne történjenek meg. Ennek alapján az, hogy egy havonta milliós nagyságrendű díjbekérő számla nem került kiküldésre költségvetési éveken átnyúlóan, felveti a vétkesség kérdését, a hűtlen vagy hanyag kezelés gyanúját.”

Parádés. Ő tesz feljelentést. S van pofája leírni többek között ezt is:

„Az önkormányzat megfelelő hivatali egységei munkaköri kötelezettségei közé tartozik a fennálló szerződések alapján a bevételek beszedése. Ez magában foglalja a szerződések nyilvántartását, a számlák előállítását, kiküldését, a beérkező bevételek és a hátralékok nyilvántartását. Mivel mindez az önkormányzat esetében több száz szerződéssel kapcsolatos sokrétű tevékenységet foglal magában, ezért a közpénzekkel való felelős gazdálkodás részeként folyamatos monitoring, összefoglaló jelentések készítése és a költségvetés tervezése, illetve végrehajtásának nyomon követése garantálja, hogy ilyen léptékű hibák ne történjenek meg."

Aha. Teljesen világos. S hogy még világosabb legyen, álljon itt a végén még egy tény: V. Naszályi a bukása után, egyik utolsó intézkedéseként 35 millió forintos jutalmat adott a gazdasági vezetőjének, a helyettesének és a jegyzőjének.

Nyilván azért, mert mint mi is látjuk, remek munkát végeztek.

Most meg feljelent.

Hát persze, ki hogy menekül, ugye…

 

               
       
       
       

