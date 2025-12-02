Címek a mai független, objektív sajtóból (FOS)

„Karácsony Gergely hatalmas tömeggel ment a Karmelitához” (Népszava)

„Több ezres tömeg élén vonult a Karmelita elé a főpolgármester” (Népszava)

„A közgyűlés után aztán nagyjából 1500-2000 ember gyalogolt fel a Clark Ádám tértől a Karmelitáig a főpolgármester felhívására” (444.hu)

„A tét a város autonómiájának megőrzése” – Karácsony kétezer emberrel felgyalogolt a Karmelitába (444.hu)

„Több százan vonultak hétfő este a Clark Ádám térről a Karmelita kolostor felé, hogy a fővárost sújtó kormányzati elvonások ellen tiltakozzanak” (Hang)

„Több száz tüntető gyűlt össze a Clark Ádám téren, néhányan fáklyákkal érkeztek” (Index)

Ja. Hatalmas tömeg, több ezres tömeg, nagyjából 1500-2000 ember, több száz tüntető.

Sokféle a tömeg arrafelé.

Eszembe is jutott Nagy Lajos Képtelen természetrajza, abból is a kígyó: „Jeles kígyók még: a repülő kígyó, a budai sikló, a rája, a lazac és a vízi göreb. Érdekes lenne még egy kis rövid sárga kígyó lila kecskeszakállal.”

A kis rövid, sárga kígyó lila kecskeszakállal majd jövőre tüntet. A pride-on. Hatalmas tömegben vagy több százan…