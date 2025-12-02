Gondoltad volna, hogy 2025 (mindjárt 2026) évvel Jézus után ismét keresztényüldözés lesz szerte a „keresztény” Európában? Nem gondoltad? Én sem.

Pedig ez van.

Ezért (is) teljesen nyilvánvaló, hogy ez már nem Európa, nem keresztény alapú világ, nem keresztény kultúra és hagyomány – hanem egy minden tartását elveszített pöcegödör.

És akkor tessék elolvasni a PS cikkét. Utána pedig feltenni a kérdést: tényleg ezt akartuk, ezt akarjuk? Tényleg erről álmodoztunk, amikor itt ücsörögtünk az egykor volt fal rosszabbik oldalán, és valami hülyeséggel felérő naivitással vágyakoztunk odaátra – ezt akartunk, erre vágytunk?

Hahó! Kompország! Gyorsan evezz visszafelé!

Íme a cikk:

„Az Egyesült Királyságban elviszik a rendőrök a keresztényeket, ha kereszténykedni mernek

Miközben az Egyesült Királyság politikusai az emberi jogok érvényesüléséért és az »igazságért« szállnak harcba, ha Ukrajnáról és Oroszországról van szó, addig saját határaikon belül fosztják meg polgáraikat az őket megillető alapjogok gyakorlásától. A csoport, amelyet a brit hatóságok nehezen tűrnek meg, nem mások, mint a keresztények, akik csupán azt a hitbéli meggyőződésüket kívánják kinyilvánítani, amely az országukban minden polgárt megillet. Azonban úgy tűnik, hogy a szigetországban a szabad vallásgyakorlás és a szólásszabadság már csak a bevándorló muszlim vallásúakat illet meg, akik a keresztényekkel szemben a szabad ég alatt, így egy hídon is elvégezhetik a napi több imájukat. Addig egy keresztény vallású polgár már annyit sem mondhat, hogy Isten áldja! Sőt, ha atrocitás éri, akkor a megnyilvánulásáért nem az elkövetőt, hanem őt rángatják bíróság elé. Nos, itt tart jelenleg a brit politikusok és a társadalom egy részének a felfogása.

Az Egyesült Királyságban nyilvánosságot látott statisztikák és tapasztalok szörnyű képet mutatnak a késes támadások, a bandaháborúk és a rablások rohamos növekedéséről. A »puha« brit rendőrség pedig ahelyett, hogy keményen fellépne a támadókkal szemben, inkább egy másik csoportra, pontosabban a keresztényekre irányítja a figyelmét: vagyis szerintük a bűnözőkkel és az erőszakos elkövetőkkel szemben a keresztény prédikátorok azok, akik valódi veszélyt jelentenek a társadalomra, akiknek annyi a »bűnük«, hogy a nyílt utcán, békésen hirdetik a hitüket.