Ötvenhat évvel ezelőtti üzenet + videó

Ötvenhat évvel ezelőtti üzenet

1969-ben megkérdezték egy Vietnámban szolgáló amerikai katonától, hogy mit üzen az ötven évvel később élő amerikaiaknak.

2025. 12. 16.
1969-ben megkérdezték egy Vietnámban szolgáló amerikai katonától, hogy mit üzen az ötven évvel később élő amerikaiaknak. Ő ezt válaszolta: – Ne küldjék a gyerekeiket befejezni azt, amit a politikusok elkezdtek.

Istenem, mennyire látnoki most ez az egyszerű üzenet, mennyire látnia kellene mindenkinek, akit illet, Zelenszkijtől az idióta európai politikusokig, Leyentől Weberen át Mark Ruttéig!

(Remélem, a felvételen látható amerikai srác túlélte Vietnámot, és most boldog időskorát éli szerető családja körében. Ámen.)

