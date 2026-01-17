Rendkívüli

Háborúellenes nagygyűlés Miskolcon – kövesse nálunk élőben!

idezojelek
Bayer Zsolt blogja

Apróságnak tűnik…

…de ne menjünk el mellette.

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
parászka borókaerdélyiszörnyeteg 2026. 01. 17. 10:05
0

…de ne menjünk el mellette. Ugyanis ideje rögzíteni a tényt: ez a Parászka Boróka nevű szörnyeteg az egyik legaljasabb, legundorítóbb gazember az erdélyi „magyar” közegben. Sokáig azt hittük, arrafelé nem teremnek ilyenek. Hát csalódtunk. Ezek tényleg ott vannak mindenütt.

https://mandiner.hu/kulfold/2026/01/paraszka-boroka-es-a-felelotlen-hangulatkeltes-anatomiaja

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekAmerika

A venezuelai helyzet (1. rész)

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekbaloldal

A nemzetellenesség ötven árnyalata

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekbrüsszel

Széles szövetség a magyar úton

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekgravitáció

Fradi-gravitáció: az erő, amivel más is szakítana

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekHonvéd

Szijjártó Péter nagy meglepetéssel szolgált a Honvéd szurkolóinak

Magyar Nemzet avatarja

A kispesti csapat a téli szünetben az NB II tabellájának élén áll, egyértelműen a feljutás a célja.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu