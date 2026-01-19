Bayer Zsolt: Érdekes!

Ez a cím üvölt a bolsevik Népszaván: „Tisza Párt: marad a rezsicsökkentés”. Ez nagyon érdekes. Ugyanis MP egy bárki által megtekinthető felvételen maga jelenti ki a rá jellemző, ellentmondást nem tűrő és rém idegesítő fahangján, miszerint a rezsicsökkentés egy humbug.

De akkor most meg akarják tartani a „humbugot”? Akkor hazudott ez a barom vagy most hazudik?

A kérdés költői. Mindig hazudik.

