Francesca, mint mindig!

Igen, ez is kötelező olvasmány, már persze ha nem vagy agyhalott Tisza-szektás, és/vagy rohadék propagandista vagy „politikus” ugyanott. És még egy apróság ehhez: igen, azok üvöltöznek most – például Gyöngyösön is –, akik tizenhat éve teli pofával „orsósozzák” és cigányozzák a magyar miniszterelnököt, és akik teli pofával röhögtek az Aranyosi nevű patkány dakotázásán és tetvesezésén.

Megismétlem: pofátokat befogjátok, kuss a nevetek!

https://mandiner.hu/belfold/2026/01/orsos-genek-avagy-a-csuti-diszno-mutatjuk-kik-es-hogyan-vedik-most-a-tiszanal-a-hazai-ciganysagot