Lukicsabi figyelsz?

Tegnap magam is írtam erről, de Francesca – mint mindig – most is tűpontos. Már csak az a kérdés, hogy a Magyar Hang (micsoda bődületes hazugság már a puszta nevük is!) lapigazgatója, a hülye és aljas Lukács Csaba vajon elolvassa? És ha igen, vajon fog reagálni? Valami olyasmit, hogy bocs, ezt megint el…tam…

Spoiler: nem fog.

https://mandiner.hu/kulfold/2026/01/itt-a-hidegzuhany-magyarorszagnak-kell-megmentenie-romania-gazellatasat