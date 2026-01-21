Lukicsabi figyelsz?

idezojelek
Tegnap magam is írtam erről, de Francesca – mint mindig – most is tűpontos.

magyar hanglukács csabalukicsabi 2026. 01. 21.
Tegnap magam is írtam erről, de Francesca – mint mindig – most is tűpontos. Már csak az a kérdés, hogy a Magyar Hang (micsoda bődületes hazugság már a puszta nevük is!) lapigazgatója, a hülye és aljas Lukács Csaba vajon elolvassa? És ha igen, vajon fog reagálni? Valami olyasmit, hogy bocs, ezt megint el…tam…

Spoiler: nem fog.

https://mandiner.hu/kulfold/2026/01/itt-a-hidegzuhany-magyarorszagnak-kell-megmentenie-romania-gazellatasat

