Bayer Zsolt: A jövő záloga

Ha lesz jövője a Nyugatnak, akkor első körben majd ezeket kell eltakarítani.

nyugateurópai uniójövőorvos 2026. 02. 01. 22:21
Vannak olyan elmebetegek, akik azt gondolják, valamelyik végtagjuk „nem tartozik hozzájuk”, ezért meg akarnak szabadulni az amúgy egészséges lábuktól, karjuktól.

Esküt tett orvos egészséges végtagot nem amputál, az ilyen elmebeteget elküldik a megfelelő intézménybe kezelésre.

Vannak olyan elmebetegek, akik azt gondolják, ők nem azok, akinek születtek, hanem „mások”. Féfi helyett nők, nők helyett férfiak. Az ilyenek meg akarnak szabadulni egészséges genitáliáiktól.

Esküt tett orvos ma elvégzi ezeket a műtéteket, pusztán azért, mert idióta gazember politikusok (Európai Unió, és a komplett nyugat) ezt hirtelen „természetesnek” és üdvözlendőnek kezdték hirdetni.

Ha lesz jövője a Nyugatnak, akkor első körben majd ezeket kell eltakarítani.

Az ilyen elmebetegeket pedig ugyanazokba az intézményekbe kell utalni, ahol a végtagjaiktól megszabadulni akarókat kezelik...

               
       
       
       

