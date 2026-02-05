Rendkívüli

Bayer Zsolt: Ünnep az MTA-ban

Bayer Zsolt
könyvtármagyar tudományos akadémiaünnepakadémia 2026. 02. 05. 12:15
Kétszáz éves lett a Magyar Tudományos Akadémia „könytára”.  Hiába, nehéz történelem a magyar s benne az Akadémia históriája, megérdemel egy ünnepséget a „könytár”. Csak jelzem, a könny két ny. Bár ki vagyok én, hogy beleszóljak? Éljen az akadémiai szabadság. Érdemes utána nézni a könyvtárban. Akár az akadémia könyvtárában. Lehet, az is éppen kétszáz éves…

               
       
       
       

