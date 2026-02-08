Kapargassuk meg egy kicsit!

idezojelek
Értem én, kell még egy kis idő, ameddig kitalálják, hogy tálalják.

választásbalmazújvárosbankormánypártidőközi választás 2026. 02. 08. 21:22
A balmazújvárosi időközi képviselő-választás előtt ezeket olvashattuk:

 „Már most vasárnap sorsdöntő erőpróba vár a Fideszre” (Index)

 „A Fidesznek életbevágó lenne nyerni Balmazújvárosban

A mostani időközi választás tétje hatalmas: ha Nagy Zoltán, a Fidesz jelöltje nyer, akkor a 12 tagú testület határozatképessé válik. Ha ellenfele, Molnár Péter (KBE) nyer, akkor marad minden a régiben, vagyis nem oldódik meg semmi.” (444)

Hát, bizony, ez ilyen.

És most túl vagyunk a választáson, és mi történt? Győzött a Fidesz jelöltje. S ahogy összefoglaltuk a lényeget:

„Ráadásul Balmazújvárosban 2019 és 2024 között ellenzéki városvezetés volt, a Fidesz 2024-ben nyerte vissza a polgármesteri posztot a helyi ellenzéktől, most pedig a képviselői többséget is megszerezte, hiszen a kormánypártok jelöltje most egy olyan körzetben nyert, ahol 2024-ben nem volt erre képes.”

Érdekes viszont, hogy most, a fideszes győzelem után két órával következő a helyzet – vasárnap 21.07-kor:

24.hu: nem írnak a választás eredményéről semmit.

telex: nem írnak a választás eredményéről semmit.

hang: nem írnak a választás eredményéről semmit.

népszava: nem írnak a választás eredményéről semmit.

Értem én, kell még egy kis idő, ameddig kitalálják, hogy tálalják. Különösen azok után, hogy naponta beszámolnak róla, miszerint 80 százalékkal vezet a Tisza, teljes kormányváltó hangulat uralkodik az országban, már vidéken is elfordultak a kormánypártoktól, és így tovább.

Hiába no, nehéz lehet így élni…  

