A 444.hu nem véletlenül hallgatta el a Városháza-gate kulcsrészleteit

Agyilag fáradt főszerkesztő

A jutalékok beszedésében és a befektetők felhajtásában központi szerepet játszó Berki Zsolttal is csak egy-egy szó erejéig foglalkozik a 444.hu, pedig Gansperger és Bodnár beszámolója szerint Berki ugyancsak a korrupciós ügyletek egyik központi figurája, s még a fővárosi vagyonkezelő vezetője, Barts Balázs is kvázi feletteseként tekint rá. A balliberális portál arra sem tért ki, hogy Gansperger elmondása szerint Berki Zsoltot testvérével, Berki Józseffel együtt „vették be a buliba”, ami azért is érdekes, mert utóbbi a néhai Kiss Péter egykori MSZP-s miniszter mellett dolgozott, ahogyan Kiss Ambrus is.

Ráadásul arról a fejleményről sem ejtett szót a 444.hu, amely igazán perspektívába helyezi a Városháza-gate-et, és világos képet ad a korrupciós ügyletek volumenéről. Vagyis arról, hogy Gansperger Gyula mellett a fővárosi „cápák” egyéb csatornákon is gőzerővel dolgoztak azon, hogy a Városháza épületén minél hamarabb túladhassanak. Mint megírtuk, a Mediaworks Hírcentruma birtokába került dokumentumok, köztük számos e-mail, Viber-üzenet tanúskodik arról, hogy a fővárosi vagyonkezelő vezérigazgatója, Barts Balázs mellett a mindenféle hivatalos pozíció nélkül tevékenykedő Berki Zsolt több, Magyarországon ismert üzleti kör felé is lépéseket tett a Városháza-projekttel és számos más budapesti ingatlannal összefüggésben. Mi több, külföldi, például olasz befektetőknek is eladásra kínálták a műemlékvédelem alatt álló épületegyüttest.

Az már csak hab a tortán, hogy a 444.hu podcastjának egyik műsorvezetője nemes egyszerűséggel zavaros hülyeségnek nevezte a Városháza-gate-et, a műsorban szintén szereplő főszerkesztő pedig úgy fogalmazott, hogy „én most nagyon magamba szálltam, mert nem érzem magamban az erőt, hogy a Városháza-ügyet ától cettig (átbeszéljem). Annyira hosszú lenne ez az egész sztori. Nem érzem magamban agyilag az erőt”.

Beejtőernyőztetett Soros-katonák

A 444.hu-t kiadó céget, a Magyar Jeti Zrt.-t 2013-ban alapította az Indexet otthagyó Uj Péter, Szedeli Zsuzsanna, Fenyő Balázs István, valamint Kardos Gábor Miklós. Az egyedüli tulajdonos abban az időben a PlanCman Kft. volt, a céget pedig ketten tulajdonolták: Uj Péter mellett Kardos Gábor Miklós. Az alapítást követő évben csatlakozott a cég igazgatóságához két Soros-közeli szereplő, Valér Kot és Marie Nemcova. Az amerikai milliárdos pénzt is adott a 444-nek. Mint a Kontra idén tavasszal megírta, a portált kiadó Magyar Jeti Zrt. „Civil újságírás” című projektje 49,5 ezer dolláros (közel 14 millió forintos) támogatást kapott az Open Society Initiative for Europe (OSIFE) magyarországi programjának részeként. Emellett a 444.hu igazgatóságában helyet foglaló Marie Nemcova a teljes cseh Soros-kirendeltség, az Open Society Fund Prague programigazgatója volt az 1990-es években, jelenleg pedig az Európában terjeszkedő, szintén a spekulánshoz köthető médiaalapítvány, a Media Development Investment Fund (MDIF, magyarul: Médiafejlesztési Beruházási Alap) programigazgatója. Nemcovával egyidejűleg megjelent a Magyar Jeti Zrt. tulajdonosi hátterében a Digital News Ventures LLC nevű New York-i székhelyű vállalkozás is. Ez a cég leányvállalata a Media Development Investment Fundnak, amely 2005 és 2009 között tizenötmillió dollárnyi támogatást kapott a Soros-féle Open Society Institute-tól, és amin keresztül a spekuláns 39 további országban is intézi a médiabefektetéseit. Az alap egyik igazgatósági tagja pedig a fentebb már emlegetett Nemcova.

Sorosnak a Magyar Jetiben való térnyerését követően Uj Péterék a Soros Alapítvány partnerszervezetének számító, svájci székhelyű OAK Foundation pályázatán is nyertek támogatást, 76 millió forintot. Utóbbi szervezetről azt írta korábban az Origo, hogy egy Open Society-s dokumentum partnerszervezetként tünteti fel az OAK-ot, kifejezetten európai projektekre vonatkozóan.

Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: MTI/Kovács Tamás)