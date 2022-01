Újabb felvétel bizonyítja, a baloldal kórházakat zárna be + videó

Kórházakat zárna be Márki-Zay Péter

Márki-Zay Péter szerint nem kell orvos a szüléshez. Nemrég egy fórumon mondta azt, hogy egy szülésznő jelenléte is elegendő a csecsemők világrajövetelekor.

A baloldali jelölt – a fűszoknyás mojitót keverő lányok, az indiai szemműtétek és az afrikai fizetős egészségüggyel való példálózás után – megint elképesztő gondolatokat osztott meg egészségügyi terveiből.

Márki-Zay Péter leépítené az egészségügyi ellátórendszert. A baloldal miniszterelnök-jelöltje tavaly ősszel beszélt arról, hogy a járóbeteg-ellátásban támogatja az egészségügyi intézmények centralizálását, vagyis azt, hogy több intézményből csak egy maradjon meg, a többit pedig megszüntessék.

Tömegesen záratna be szülészeti és sürgősségi osztályokat is. Márki-Zay a különböző nyilatkozataiban azt is egyértelművé tette, hogy kormányon az egészségügyi intézmények fizetőssé tételében is a 2010 előtti balliberális vezetés politikáját követné.