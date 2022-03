A náci karlendítéssel pózoló Z. Kárpát botránya: a Jobbik ma is tele van antiszemitákkal

Jakab Péter asszisztense sem mentes az antiszemita megnyilvánulástól. Hajnády Kristófról még 2014-ben füzesabonyi jobbikos képviselőjelöltként derült ki, hogy az auschwitzi haláltáborban pózolt, a győzelem jelét mutatva. A fotókat nem is titkolta, ő maga tette közzé a Facebook-oldalán.

Hajnády Kristóf egykori füzesabonyi jobbikos képviselőjelölt az auschwitzi koncentrációs táborban (Fotó: Facebook)

Judapestező, tetűcsúszdásokat emlegető jelölt

A 2020-as szerencsi időközi választáson Jakab Péter a baloldali összefogással karöltve az antiszemitizmusáról ismert Bíró Lászlót indította.

Bíró László (Fotó: Facebook.com /Bíró László)

A Jobbik politikusa korábban rasszista, antiszemita megjegyzéseket tett a Facebookon:

A tarcali szállodák izraeli vendégeit tetűcsúszdásoknak nevezte, egy másik alkalommal pedig „Judapestnek” nevezte Budapestet.

Később egy olyan – a Kuruc.infón megjelent – írást osztott meg a profilján, amelyben a szerző nyíltan dicsérte Hitlert és a Harmadik Birodalmat.

Gyöngyösi listázta volna a zsidó képviselőket

A Jobbik Európai Parlamenti képviselője, Gyöngyösi Márton is egy súlyos antiszemita botrányról vált ismertté.

Gyöngyösi Márton Fotó : MTI/Koszticsák Szilárd

A politikus 2012-ben megkérdőjelezte a magyarországi holokausztáldozatok számát, illetve az „izraeli térhódítással” kapcsolatban kijelentette, hogy szerinte a zsidók nemkívánatosak Magyarországon, az év végéhez közeledve pedig az Országgyűlésben részletezte, hogy szerinte ajánlatos lenne listázni a zsidó származású képviselőket. Az eset kapcsán Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere később azt válaszolta a Hír TV műsorvezetőjének kérdésére, hogy úgy véli, zsidó képviselőket listázni nem nácizmus. Nem véletlenül mondta ezt Karácsony: akkor már a Gyurcsány vezette baloldal azt szervezte, hogy a szélsőséges Jobbikot is beveszik maguk közé. És be is vették.

A Duna-parti cipőkbe köpött a jobbikos képviselő

Emlékezetes, Kulcsár Gergely, a Jobbik országgyűlési képviselője 2015-ben beleköpött a holokauszt áldozatainak emlékére felállított vascipők egyikébe a Duna-parton.

Kulcsár később „biboldó bérencnek” nevezte azokat a pártokat, amelyek hajlandóak megemlékezni a zsidó áldozatokról, és „kamukausztnak” nevezte a holokausztot.

Kulcsár Gergely (Fotó : MTI)

A Jobbik éveken át kitartott mellette, 2019-ben még az akkori pártelnök, Sneider Tamás is védelmébe vette Kulcsárt, mondván, hogy bocsánatot kért tettéért és lemondott parlamenti mandátumáról, és ez elég ahhoz, hogy tiszta lappal indulhasson. Végül 2020-ban kizárták a Jobbikból.

Náci karlendítés és rasszista viccelődések

Sneider Tamás egyébként maga is érintett volt szélsőséges megnyilvánulásokban, például 2017-ben az esküvői fotózásukon felesége náci karlendítéssel pózolt.

Sneider Tamás és a felesége (Fotó : MTI - Hír TV)

A Hír TV birtokába jutott felvételek szerint az egykori szkinhedvezér lakodalmán voltak rasszista és homofób viccelődések is. Az eseményen megjelentek a párt vezető személyiségei.

Ez csak egy bohóckodás volt egy privát rendezvényen

– így védekezett később Sneider, aki szerint az esküvőjükön történtek miatt sem ő, sem felesége nem tekinthető nácinak, hiszen egy baráti körben megejtett karlendítés és rasszista vicceken való nevetgélés nem esik a politikai véleménynyilvánítás kategóriájába.

Hitlerrel pózolt a polgármester

Farkas Péter Barnabás tavaly októberben kénytelen volt lemondani az alpolgármesteri posztról Ózdon, miután kiderült, hogy a jobbikos politikus 2018-ban egy katowicei múzeumlátogatáson kart lendítve pózolt egy zsidóellenes feliratokkal kidekorált épülethomlokzat előtt.

Farkas Péter Barnabás (Fotó : ATV)

A náci ostoba „romantika” nem áll messze volt főnökétől, a jelenleg is ózdi polgármester Janiczak Dávidtól sem. Janiczakról még 2014 őszén került elő egy fotó, amelyen Hitlernek öltözött férfival pózolt. A polgármestert a Hír TV-ben megkérdezték, miért készült a fénykép, mire azt válaszolta: nem azért fotózkodott vele, mert egyetért Hitlerrel, hanem a hasonlóság miatt – ha egy Elvis- vagy George Bush-hasonmással találkozott volna, akkor vele is készült volna közös fotó. A műsorvezető rákérdezett arra, hogy érzi-e Bush és Hitler közt a különbséget, erre Janiczak azt felelte, hogy nem ebben a műsorban kell elemezni, hogy George Bush hány ember haláláért felelős.

Janiczak Dávid (Fotó : Facebook)

Végül egy év elején nyilvánosságra került botrányt is érdemes felidézni. A Drót.info írta meg januárban, hogy Kesztyüs Attila, a Jobbik Somogy megyei régiós igazgatója, Steinmetz Ádám képviselőjelölt kampányfőnöke a közösségi oldalán közzétette A fényes gomb című szöveget.

Az írás az utóbbi idők egyik legvisszataszítóbb zsidóellenes összeesküvés-elmélete, amely – a vérvádat leszámítva – felvonultatja az összes antiszemita toposzt. A szöveg alaptétele szerint a „dögkeselyűvé” változó, „jellemtelen” és „pénzt szimatoló” zsidó üzletemberek titokban Magyarország ellopására szövetkeznek. Mivel az Egyesült Államok közel-keleti érdeklődése alábbhagyott, ezért „Izraelnek vége”, a zsidók pedig az új „cél-országot” hazánkban találják meg – olvasható a posztban.

Z. Kárpát Dániel és Jakab Péter mellett Kesztyüs Attila példája is azt igazolja, hogy a Jobbik nem számolt le a náci, antiszemita múlttal, jelenleg is ilyen politikusok alkotják a pártot.

Az eredeti cikk IDE kattintva érhető el.

Borítókép: Z. Kárpát Dániel és Jakab Péter (Fotó: MTI/Kovács Attila)