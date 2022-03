„Itt bizony hosszú távra kell berendezkedni”

Átláthatóbb feladatok

A rendezettebb és kulturáltabb körülményekről a segítők is elismerően vélekednek. Lapunk kérdésére a Baptista Szeretetszolgálat kommunikációs munkatársa megjegyzi, hogy

a humanitárius tranzitváró kialakítása azért is kedvező intézkedés, mivel sokkal átláthatóbbá teszi a feladatokat, így leegyszerűsíti a munkát.

Révész Szilviától megtudjuk, hogy a hat nagy karitatív szervezet 12 óránként váltja egymást, beszélgetésünkkor éppen ők vannak ügyeletben. Mint mondja, folyamatos egyeztetés zajlik a többi segélyszervezettel, így ha a készleteik ürülni kezdenek, rövid időn belül kisegítik egymást, tehát az egész ellátás koordinációja biztosított. Ezzel szemben – folytatja a kommunikációs munkatárs – Tiszabecsen, ahol a szeretetszolgálat már a háború első napjaitól jelen van, sokkal összetettebb a helyzet, mivel ott az összes ellátási és segítségnyújtási feladat rájuk hárul.

Munkában a Bapista Szeretetszolgálat. Fotó: Mirkó István

Amikor a határon intenzíven, egyfolytában érkeztek a menekültek, mi pedig mindenben igyekeztünk segíteni nekik, akkor heteken át csak menekültekkel álmodtam, folyton szállást vagy utazást szerveztem valakinek. Ugyanakkor ha fáradtak is vagyunk, mert nincs hétvégénk, és vannak olyan időszakok, hogy 0–24 órában dolgozunk, kárpótol az a tudat, hogy például Francesca eljutott Valenciába, a magyarok összefogása pedig különösen nagy érzelmi töltetet ad

– hangsúlyozza Révész Szilvia.

A kisállatok is rettegnek

Az épület egy másik szegletében a Keleti pályaudvarról áttelepült civil önkéntesek viselik gondját a szatyrokban, dobozokban, jobb esetben pedig ketrecekben és hordozókban lévő kisállatoknak.

Mint mondják, olyan menekült lánnyal is találkoztak, aki egy fazékban hozta át a cicáját Ukrajnából.

Az önkéntesek kiemelik, hogy gazdáik­hoz hasonlóan az állatok is rettegnek, ennek hatására pedig előfordul az is, hogy napokig nem tudják elvégezni a kis- és nagydolgukat. Szerencsére a helyszínen többféle állateledel, pórázok, szájkosarak, ketrecek és hordozók is nagy számban állnak rendelkezésre. Utóbbi a vonaton történő szabályos utaztatás miatt kiemelten fontos. Tájékoztatásuk szerint a továbbutazást illetően az is problémát jelent, hogy a legtöbb házi kedvencnek – többnyire kutyáknak és macskáknak, de olyasvalaki is akadt, aki mosómedvét vagy egy digut hozott magával – útlevele, oltási könyve és csipje sincs. Szerencsére csatlakoztak hozzájuk olyan önkéntes állatorvosok is, akik ingyen vállalják a veszettség elleni oltások beadását és mikrocsipek behelyezését is.

A kisállatok ellátása is biztosított. Fotó: Mirkó István

Az állatokat ellátó önkéntesek szintén elégedettek az új hellyel. Hangsúlyozzák, hogy a Keleti pályaudvarhoz képest a BOK-csarnokban megnyitott tranzitváró leírhatatlanul jobb.

Nagyon jók a körülmények, itt nem fúj keresztül a szél, az épület pedig sokkal tágasabb és melegebb. Persze mondhatjuk, hogy a Nyugatiban és a Keletiben kialakult rendszer jól működött, és szinte önmagát építette fel, most viszont már szervezett segítségre van szükség. Akárhogy is bízunk a legjobbakban, itt bizony hosszú távra kell berendezkedni, arra pedig a pályaudvarok nem alkalmasak

– állapítják meg.