Orbán Viktor: A háborús veszély az egekbe emeli a választás tétjét

Feltette továbbá a kérdést: békepárti jobboldal vagy háborús baloldal? Építkezés vagy rombolás? Előre vagy hátra? Mi azt mondjuk, őrizzük meg Magyarország békéjét és biztonságát.

Orbán Viktor kiemelte, hogy aki a békére és a biztonságra szavaz, az a Fideszre szavaz.

Keresztény szívvel kell éreznünk, és magyar fejjel kell gondolkodnunk– tette hozzá.

Most mindenki láthatja a különbséget a szomszédból, harcok elől, összekapkodott csomagokkal és gyerekkel menekülő, rémült nők és a több ezer kilométerről érkező, határunkat megostromló migránsok között – írta közösségi oldalán megjelent értekezésében Orbán Viktor miniszterelnök.

Magyarország segít a menekülteknek, de továbbra is elutasítja a migrációt.

Mi sem tudjuk, mi lesz a háború vége. Nem tudjuk, mit hoz a jövő. Minden eshetőségre készen kell állni. Olyan kormány kell, amelyet nem érhet meglepetés, és amelyik nem most merészkedik ki először a nyílt vízre. Ez most nem az amatőrök órája, ez most nem a dilettánsok ideje. Mi nem vagyunk kezdők, és éppen elégszer láttunk már karón varjút.– tette hozzá a kormányfő.