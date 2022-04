Rengeteg külföldi várta az eredményeket az MCC-ben

Fontosnak tartottuk, hogy legyen Budapesten egy angol nyelvű eredményváró is a vasárnapi országgyűlési választások után

– hangsúlyozta lapunknak Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) igazgatója. A Magyar Nemzet is ellátogatott arra az eredményváróra, melyet az MCC Tas vezér utcai bázisán tartottak telt házzal. Szalai Zoltán elmondta, hogy már tavaly óta rendszeresen tartanak választási esteket, ami azt jelenti, hogy bárhol a világon számottevő voksolás van, a tehetséggondozó oktatási intézményben összegyűlnek, és kibeszélik az eredményeket, és az adott ország politikai viszonyait az intézetben tanulók és tanáraik. Természetesen nekik is a legfontosabb a vasárnapi magyarországi országgyűlési választás.

Az igazgató megemlítette, hogy például a német parlamenti választásokat értékelő eseményükre is sokan voltak kíváncsiak, és hasonló érdeklődést vár a jövő heti francia elnökválasztást górcső alá vevő esten is. Szerinte az ilyen események amellett, hogy jók az MCC diákjainak is, hiszen angolul is meghallgathatják, mit gondolnak az intézmény előadói az adott választásokról, nagy segítséget jelent a Budapesten tartózkodó külföldieknek is. Mint mondta, egyre többen érdeklődnek, és nem ritka, hogy a sajtó is bejelentkezik egy-egy ilyen estre.

Szalai Zoltán azt szeretné, ha a Magyarországon megforduló külföldiek a saját országukban működő sajtó beszámolói mellett, első kézből is tudnának tájékozódni a magyar választások, a választási rendszer és egyéb politikai témákban.