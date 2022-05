Bangladesi sziámi ikrek ügye: gyanúsított lett Szász János operatőre

Újabb fordulat a bangladesi sziámi ikerpár ügyében: megalapozott gyanút közöltek az ikrek szétválasztását dokumentáló Szász János filmrendező operatőrével. A PestiSrácok (PS) információját megerősítették lapunknak. Eszerint

a BRFK bűnügyi főosztályának nyomozói egy férfit hallgattak ki gyanúsítottként információs rendszer vagy adat megsértése bűntett megalapozott gyanúja miatt. A férfi szabadlábon védekezik.

Az operatőrt lényegében Szász János fia buktatta le egy közzétett fotóval – vonta le a következtetést a PS, miután felidézte lapunk munkatársának, Bayer Zsoltnak a témában megjelent kétrészes véleménycikkét.

A hírportál értékelése szerint az operatőr meggyanúsítása összefüggésben állhat azzal, amiről a Magyar Nemzetben Bayer Zsolt is írt a cikkében. Emlékeztetőül: 2020 nyarán Szász János fia közzétett egy képet az Instagramon, amelyen az látszik, hogy valaki műtősruhában, létrán állva éppen kiszerel valamit egy álmennyezet alól, miközben egy Toldy gimnáziumos pólóban háttal álló, szemüveges alak áll előtte (Szász János fia a Toldy gimnáziumba járt akkor, és mind az alkata, mind a hajviselete megegyezett a képen háttal látható figuráéval).

Szász János fia tehát nyilvánosan, fényképpel illusztrálva vallotta be, hogy ők eltulajdonítottak egy adathordozót a dakkai katonai kórházból. És mivel ez – a törvényi tényállási elemek fennállása mellett – bűncselekmény is lehet, nyilván felkeltette a rendőrség érdeklődését is. Az adathordozó egyébként az ikrek műtétjének a kórház saját, belső kamerarendszerével rögzített verzióját tartalmazta, amire nem tudni, miért volt szüksége a személyesen jelen lévő, több eszközzel is kamerázó Szásznak – olvasható a cikkben.

A Magyar Nemzet 2021. februárban részletesen beszámolt a Szász János családi házában a bangladesi számi ikrek szétválasztásáról készített dokumentumfilm kapcsán tartott hatósági fellépésről, házkutatásról, annak hátteréről, a filmrendezővel kapcsolatos két nyomozásról.

2021. február 5-én nyolcórás házkutatást tartottak Szász János budakeszi házában a Budapesti Rendőr-főkapitányság bűnügyi főosztályának nyomozói, miután a rendező nem adta át számukra a kért anyagokat az ismeretlen tettes ellen személyes adattal való visszaélés, tiltott adatszerzés, illetve információs rendszer vagy adat megsértése miatt indult nyomozásban.

A büntetőügy

A büntetőeljárás állampolgári feljelentésre indult, és összefügg a bangladesi sziámi ikrek szétválasztó műtétjét dokumentáló Szász János művészi tevékenységével. A filmrendező és operatőre ott volt a mintegy másfél napig tartó műtétsorozaton, és mozgóképen rögzítette a történteket. A házkutatás során ezeket a nyersanyagokat kérhették a nyomozók Szásztól, aki megtagadta az együttműködést. Ezután következett a nyolcórás kutatás, amikor lefoglalták Szászék összes adathordozóját, mobiltelefonját és számítógépeit.

A büntetőüggyel párhuzamosan azonban polgári jogvita is zajlott Szász és a bangladesi műtétet szervező Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány között.

A polgári jogvita

Az alapítvány nevében kiadott közleményekben részletesebben körvonalazták, hogy mi is történik. Eszerint az alapítvány elkötelezett abban, hogy esetlegesen felmerülő jogvitáit nem a sajtó nyilvánossága előtt, hanem békés (tárgyalásos) úton, illetve a jogvita eldöntésére hivatott fórumok előtt folytassa le, tiszteletben tartva minden érintett szereplő szakmai elismertségét és társadalmi megbecsülését – szögezik le az alapítvány nevében, hozzátéve: Szász János sajtóban megjelentetett nyilatkozatai okán, az objektív és hiteles információk elérhetősége érdekében szükségesnek tartják, hogy reagáljanak Szász mondandójára. Leszögezték: az alapítvány rendelkezik egyedüli, kizárólagos és jogszerű felhatalmazással arra, hogy a bangladesi sziámi ikrekről és orvosi szétválasztó műtétsorozatukról bármilyen fotót vagy filmfelvételt nyilvánosságra hozzon.

A bangladesi sziámi ikrek törvényes képviselői (szülei) már az ikrek bangladesi műtétje után – írásbeli nyilatkozattal – megtiltották Szász Jánosnak és az általa képviselt vállalkozásnak,

hogy a velük vagy sziámi ikerpár gyermekeikkel kapcsolatos bárminemű személyes adattal (képmás, egészségügyi adat stb.) adatkezelést folytasson/folytassanak, valamint hogy a filmes nyersanyagot bárminemű film készítéséhez, nyilvánosságra hozatalához felhasználja/felhasználják.

A jogszerűtlen adatkezelés jogkövetkezményeinek megelőzése érdekében az alapítvány maga is többször is figyelmeztette Szász Jánost.

A házkutatást követően egyébként a filmrendező önként átadta a BRFK nyomozóinak a kért, majd keresett felvételeket.

Borítókép: Szász János filmrendező (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)