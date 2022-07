Az államfő aláírta a kata módosításáról szóló törvényt

Novák Katalin aláírta a kata módosításáról szóló törvényt – áll az államfő legújabb Facebook-bejegyzésében. A köztársasági elnök beszámolt: alaposan megvizsgálta és megfontolta az elfogadott törvényt, ahogy a hozzá érkezett észrevételeket is. Olyan okot, amely miatt az Alkotmánybírósághoz kellene fordulnia, nem talált – jelentette ki.

Novák Katalin szerint a törvényhozói szándék és a kata megváltoztatásának célja aligha vitatható. Kitért arra is, érzékelte a felháborodást és azt, hogy sokak számára nehézséget jelent majd az új helyzethez való gyors alkalmazkodás. Helyesebb lett volna, ha a módosításokról érdemi egyeztetés után születik döntés, mert gyors változtatás esetén is elvárható, hogy a kormány megfelelően segítse az érintetteket – fogalmazott az államfő. Kiemelte: megbeszélést folytatott a kormányfővel és a kormány tagjaival, és ígéretet kapott arra, hogy a részletszabályok kialakítása során megnyugtató válaszok születnek a jogosan felmerülő kérdésekre.

Rendkívüli időket élünk. A háború nyomában járó gazdasági válság felforgatja hétköznapjainkat. Rajtunk kívül álló erők kiszámíthatatlanná teszik a jövőt. Magyarország biztonságát az államháztartás, a költségvetés stabilitása is megalapozza. Válsághelyzetben biztos kézre, hideg fejre és együttérző szívre van szükség. Helyes, ha ebben a helyzetben az államfő nem gördít akadályt az Országgyűlés döntésének érvényesülése elé – hangsúlyozta Novák Katalin, hozzátéve: összefogás, kölcsönös felelősségvállalás és belátás – ez segít minket túl a nehezén. Csak így maradhatunk talpon – összegezte a köztársasági elnök.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az Országgyűlés július 12-én szavazta meg a kisadózó vállalkozók tételes adójával, vagyis a katával kapcsolatos jogszabálymódosítást. Ennek értelmében a kata eddig ismert formája augusztus 31-vel megszűnik, helyére új rendelkezések lépnek.

Az új katához cégek már nem, csak egyéni vállalkozók csatlakozhatnak, közülük is azok, akik a lakosságnak nyújtanak szolgáltatásokat, értékesítenek árut. Vállalkozásnak tehát a katások a jövőben nem állíthatnak ki számlát, ha ezt megteszik, automatikusan kiesnek az adónemből. A taxisok kivételt képeznek. A bevételi határ 12 millió forintról 18 millióra emelkedik, a közteher pedig egységesen ötvenezer forint lesz.

A kormány azért döntött a módosítás mellett, mert a kata 2013-as bevezetése óta számos vállalkozás katásként kezdte alkalmazni munkavállalóit azért, hogy elkerüljék a személyi jövedelemadó és a járulékok befizetését. Előfordult olyan eset is, hogy a cégvezető katásként számlázva vette ki a pénzt a cégből, így nem fizetett társasági és az osztalék után fizetendő adót. Egyes jelzések szerint az utóbbi időben bizonyos ágazatokban már a munkaerő-közvetítők is katás konstrukciókat alkalmaztak. A kisvállalkozások adóját emellett egyes olyan vállalkozások is elkezdték alkalmazni, amelyek legtöbbször nagyobb üzleti megrendeléseket teljesítenek, vagyis egyáltalán nem számítottak kicsinek.

A kormány bejelentését a baloldal heves politikai reakciói és több száz fős tüntetések követték.

Borítókép: Novák Katalin (Fotó: Kurucz Árpád)