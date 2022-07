Éjjel-nappal támadják az illegális bevándorlók a déli határzárat

Egy percig sem hallgat a rendőrségi rádió

– Itt ment át a csoport, és bevette magát a mellettünk levő erdős-cserjés területre – mutat a homokban található nyomokra a járőr. A szakember nagyon határozottan állítja, hogy szerinte legalább tucatnyi migráns keresztezte a földutat.

Ami ezután következik, olyat leginkább filmekben láthatunk, a járőr úgy dolgozik, mint a legtapasztaltabb nyomkövető indiánok. Körbeautózza a területet, és a nyomokat vizsgálja. Többször is megáll, de mindannyiszor továbbhalad, mert biztos benne, hogy régebbi jeleket lát. Szemügyre vesz minden eldobott szemetet, hátrahagyott tárgyat, beleszimatol a levegőbe, majd amikor körbeér, határozottan állítja, hogy az illegális bevándorlók a területen húzták meg magukat. Nem mentek tovább, hanem estig a növényzetben elbújva várják a szállítókat. Visszaérve a nyomokhoz a járőr azonnal kiszáll az autóból, majd beveti magát az erdőbe. Alig telik egy-két perc, és kiderül, az előzetes felderítés alapján helyes következtetésre jutott, a közelről érkező hangos szavak ugyanis arra utalnak, megvannak a migránsok.

Végül a helyszínre érkező két mórahalmi rendőrrel huszonhárom, magát tunéziainak valló illegális bevándorlót, köztük egy nőt terelnek ki a földútra, ahová rendőrségi szállító jármű érkezik majd értük.

Ezt a csoportot ezzel elfogottnak tekinthetik, de a járőr biztos benne, ezt súgják az ösztönei, hogy a kisebb, tizenkilenc fős társaságnak is ebben az erdőben kell lennie. Egy rádióüzenet azonban egy rövid időre elvonja a figyelmét, lakossági bejelentést érkezik arról, hogy percekkel ezelőtt az egyik tanya közelében újabb húsz-huszonkét fős migráns csoportot láttak. A járőr pontosítani igyekszik a helyszínt a bejelentővel, de kiderül, hogy egy kollégája közelebb van a területhez, ezért végül ő ered a társaság nyomába.

Fotó: Havran Zoltán

Külföldi segítség is jön a felderítéshez

A mi helyszínünkön azonban továbbra is az a kérdés, hogy a korábban látott tizenkilenc fős csoport merre lehet a körülbelül fél négyzetkilométeres fákkal és tüskés cserjékkel beborított területen. A kiváló nyomkövető járőr úgy dönt, ezúttal erősítést kér, és egyszerre öten indulnak a valahol a közelben rejtőző illegális bevándorlók nyomába. Az akciót most nem koronázza siker, így légi felderítést kérnek, és úgy döntenek, hogy a drón megérkezéséig csak szemmel tartják a területet. Erre van is idő, mert az embercsempészek inkább éjszaka dolgoznak, addig pedig a migránsok nem fogják elhagyni búvóhelyüket. A járőr azonban mégsem sokat tud pihenni. Újabb rádiójelentés érkezik ugyanis, hogy Ruzsa térségében újabb huszonegy fős csoportot tartóztattak fel. Az már csak a helyszínen derül ki, hogy a csapatból tizennyolcan szírnek, hárman afgánnak vallják magukat, és bármilyen meglepő, ismét van egy nő is a fiatal férfiakkal. Elmondják, hogy az éjszaka jöttek át a magyar–szerb határon, minden bizonnyal Ásotthalom környékén, és az embercsempészre várhattak a szállítási ponton.

A sétáltatók mindig feladják magukat

Több mint valószínű, hogy bevett útvonalon közlekedtek, a sétáltatók (olyan bevándorlók, akik a többiek átjutását segítik, és a bűnözői csoportoknak dolgoznak) ugyanis jelzéseket hagynak hátra egymásnak, sőt olykor szükség esetére vizesflakonokat is elhelyeznek az útvonalon. Aztán, ha a csoport célba ért, „feladják” magukat, hogy legközelebb újabb csoportot juttathassanak át a határon. Mindig többen vannak, mert a tapasztaltak betanítják az újakat. Ezért is van az, hogy a határt védő egységek gyakran látnak ismerős arcokat, akik sétáltatók vagy olyan migránsok, akik sokadszorra próbálkoznak átjutni a déli határzáron.

A Ruzsa térségében feltartóztatott migránscsoportra vigyázó egyenruhások között itt is van egy külföldi rendőr, egy fiatal cseh nő, aki kutyákkal segíti a mélységi felderítést. A speciális segítségre azonban itt már nincs szükség, hamarosan újabb illegális bevándorlók nyomába eredhetnek. A többiek pedig megvárják a bevándorlókkal a rendőrségi szállítót.

Folyamatosan romlik a helyzet

Megkerestük a migráció alakulásával kapcsolatban a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Határrendészeti Szolgálatának vezetőjét. Baukó Levente rendőr ezredes tájékoztatása szerint az év első három hónapjában megközelítőleg négyezer fő próbált meg illegálisan bejutni Magyarország területére havonta, áprilistól viszont ez a szám folyamatosan növekszik, havi 1500-2000 fővel. A szakember érdeklődésünkre megerősítette, hogy a migránsok valóban egyre agresszívabban lépnek fel, köveket, ágakat dobálnak, gázspray-t használnak, és egyre gyakoribb az is, hogy lőfegyverekkel fenyegetőznek. Mindennapos a gépjárművek megrongálása, esetenként olyan is előfordul, hogy a támadások a rendőri és honvéd állomány sérülésével járnak.

A helyzet nagyon feszült. A magyar és szerb rendőri szervek együttműködve lépnek fel az erőszakos külföldiek, embercsempészek elfogása érdekében, de a határon továbbra is rendkívül agresszívek, csakúgy mint a migránsok

– fogalmazott Baukó Levente. Arra a kérdésre, hogy a szlovén határkerítés megkezdett elbontása érezteti-e már a hatását a déli határzáron, egyértel­műen nemmel válaszolt. Sőt ennek éppen ellenkezőjét tapasztalják, a migránsok száma folyamatosan emelkedik a magyar–szerb határszakaszon – hangsúlyozta az ezredes.

Borítókép: Migránsok a magyar–szerb határon. Fotó: (Havran Zoltán/Magyar Nemzet)