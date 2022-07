Feketeöves a magyar válságkezelés

Ugyanakkor Orbán Viktornak és a kormányának már a 2010-es, kétharmados választási győzelem után azonnal súlyos problémával kellett szembenéznie, ez pedig a 2008-ban kitört gazdasági és hitelválság hatásainak, az államcsőd veszélyének elhárítása és a devizahitel-károsult családok százezereinek megsegítése volt. Erre válaszként a korábbinál nagyobb mértékben vonták be a közös teherviselésbe a bankokat és a nagyvállalatokat. Emellett a stratégiai ágazatokban – amiket a baloldali kormányok privatizáltak – ismét megjelent az állam mint tulajdonos. Ez a lépés a közműszolgáltatások esetében lehetővé tette a rezsicsökkentés bevezetését. A gazdasági nehézségek mellett a környezeti katasztrófák is olyan kihívások elé állították a kormányt, ami azonnali megoldást követelt. Ilyen volt a 2010-es vörösiszap-katasztrófa, valamint a 2013-as dunai árvíz is, Orbán Viktor pedig mindkét esetben a helyszínen koordinálta a mentési és helyreállítási munkálatokat.

Dolgoznak a kompenzáción. „Egyeztettünk a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnökével is a magyar családok érdekében” – jelentette be közösségi oldalán péntek reggel Németh Szilárd. A rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos megosztotta Kardosné Gyurkó Katalin posztját, amelyben a NOE elnöke köszönetét fejezte ki, amiért a kormánybiztos soron kívül fogadta, és a rezsicsökkentés fenntartásáért létrehozott munkacsoportban a nagycsaládosok által adott visszajelzéseket összefoglalhatta, felvázolhatta javaslataikat. Kardosné Gyurkó Katalin korábban már beszámolt arról, hogy néhány óra alatt több mint háromszáz visszajelzés érkezett a nagycsaládosoktól a rezsicsökkentés változásával kapcsolatban. Németh Szilárd a Hír TV Napi aktuális című műsorában csütörtökön arról beszélt, dolgoznak valamiféle kompenzáción. Leszögezte, a Fidesz mindig is a rezsicsökkentés pártján állt, és a rezsicsökkentéssel eddig is és ezentúl is megvédik a családokat. „Mindenkin segíteni szeretnénk” – hangoztatta. Közölte, ő maga dolgozik ezen, azokkal, akik összefogják az érintett társadalmi csoportokat.