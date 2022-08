A tudás lehet a kiút a szegénységből

Amikor Pécstől délre lehajtunk az M60-as autópályáról, és elindulunk délnyugati irányba a Somogy megyei Lakócsa felé, nagyon hamar világossá válik, hogy az országnak ez a szeglete, az Ormánság és térsége nem tartozik hazánk legfejlettebb területei közé. Településről településre haladva egyre több rossz állapotú, omladozó ház látható, az utcán tartózkodó, sétáló emberek többségéről lerí, hogy megfáradtak és jelentős anyagi gondokkal küzdhetnek. Ugyanez a lesújtó kép fogadja a látogatót akkor is, amikor megérkezik Lakócsára, a magyar–horvát határtól alig négy kilométerre levő, ötszáz lelkes falucskába.

Ebben a világban a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet szociális és fejlesztőközpontja üde színfolt, hiszen a napelemparkkal ellátott épület kiváló állapotban van. Minden megtalálható ott, amire a különböző gyermekprogramokhoz, táborokhoz szükség van.

A fejlesztőközpont ezekben a napokban is gyermekzsivajtól hangos, hiszen a segélyszervezet munkatársai, szakemberei a Kapaszkodó 2.0 programban egyhetes nyári élménytábort tartanak a felzárkóztatás jegyében. A gyerekek az udvaron és bent, az épületben egyszerre többféle foglalkozáson vesznek részt szakemberek és segítők közreműködésével. Egyikük, Kiss Balázs két és fél éve csatlakozott a kezdeményezéshez. A férfi korábban fotósként, majd informatikusként dolgozott a segélyszervezetnél, aztán idővel felkérték, hogy tanítsa, fejlessze is a rászoruló gyermekeket, amit a vezetőség megelégedésére meg is tett. Ezek után nem volt meglepő, hogy amikor programot indítottak a digitális felzárkóztatás érdekében, akkor rá is számítottak. Ahhoz azonban, hogy ezen a területen meglegyen a kellő tudása, képeznie kellett magát, az alapokat szakember segítségével rakta le, majd önmagát fejlesztette tovább. – Két és fél éve fut a program az E.On támogatásával, azóta több turnusban is közreműködtem itt, Lakócsán és a közeli Kastélyosdombón is, tavaly például párhuzamosan. A menetrend az, hogy a programsorozat nyáron egy egyhetes élménytáborral kezdődik, majd év közben is foglalkozásokat tartunk a gyermekeknek, végül május végén a fejlesztést egy élménynappal zárjuk – sorolja Kiss Balázs.