Bandaháború a déli határnál

– Naponta ezer illegális migráns jelenik meg a déli határnál, óránként kapnak el kisebb csoportokat és kísérnek vissza Szerbiába. Mennyire nagy a baj?

– Régóta, a 2015-ös nagy bevándorlási hullám óta egyértelmű, hogy műszaki határzárral, megfelelő rendőri erőkkel és jogi határzárral is védekezni kell. Manapság azonban egyre nagyobb a baj, nagyon sokan jönnek, ráadásul szervezett embercsempész-hálózat segíti őket, amely bandaháborút folytat a határ mentén. Az illegális migránscsoportok összetétele is változott, már nemcsak Afganisztánból vagy Szíriából indulnak el emberek, hanem más, ázsiai és afrikai országokból is, nagy tömegben. Érkeznek indiaiak, pakisztániak, tunéziaiak, marokkóiak, sőt nepáliak is.

– Biztos, hogy ezekből az országokból jönnek, vagy csak azt mondják magukról?

– Valóban ezekből az országokból is jönnek migránsok. Korábban minden illegális bevándorló igyekezett magát szírnek mondani. Ennek az volt az oka, hogy Németország kijelentette, befogadja azokat, akik szír területről, a háború elől menekülnek. Az biztos, hogy Szíriából nagy számban menekültek el emberek Törökországba, ahol ma is 3,7 millió szír menekült tartózkodik. Ehhez csatlakoztak azok a százezrek, akik később Afganisztánból indultak útnak. Ma azonban már a világ számos országából indulnak el emberek a jobb élet reményében Nyugat-Európa felé.

– A nemzetiségi összetételnek megfelelően változnak az útvonalak is, ahogyan Európába érkeznek a bevándorlók?

– Jelentősen megnövekedett, háromszorosára nőtt a migránsok száma Olaszország partjainál, ahová Afrikából érkeznek tömegesen az emberek. Folyamatosan figyeljük a törökországi helyzetet is. Törökország a migráció kapuja, ahová a bevándorlók nagy része érkezik. A törökök már falat építettek a szír és az iráni határra, de Iránban is több millióan vannak, akik igyekeznek bejutni Európába. A török határőrezredeknek jelentős migrációs nyomást kell megállítania. Mivel a görög szigetek határőrizete is megszilárdult, a migránsok egy része már elkerüli ezt az útvonalat, és közvetlenül az olasz partokhoz megy.

– A partokon pedig megjelennek az NGO-k által bérelt mentőhajók, és segítik őket. Ez nem azt feltételezi, hogy a Soros György által támogatott szervezetek együttműködnek az embercsempészekkel?

– Ezt nem tudjuk. Azt azonban valóban jó lenne tudni, hogy az olasz határra érkező, civil szervezetek által bérelt nagy hajók, amelyek kifutnak a tengerre a líbiai partok közelében, és valamilyen csodás módon megtalálják a csónakkal elindult migránsokat, majd kimentik és átszállítják az olasz partokhoz, vajon honnan tudják, hol vannak azok a lélekvesztők? Ez nyilván feltételez valamilyen együttműködést az utazást szervező embercsempészek és a mentőhajók között.

– Korábban voltak hírek arról, hogy az NGO-k más módon is támogatják a bevándorlókat, például bankkártyát is adnak nekik.

– A Soros-szervezetek valóban aktívak ebben a folyamatban, pénzzel, térképekkel, ismertető füzetekkel, pihentetéssel, tüntetések szervezésével próbálkoznak. Azt persze nehéz megmondani, hogy az utazást konkrétan ki finanszírozza, és hogy miként tudják rávenni egy indiai vagy afrikai falu lakóját az indulásra. Vannak hírek azonban arról, hogy a menekültstátust kapott bevándorlók például Németországban fizetett szabadságot kapnak, hogy hazamenjenek a rokonok meglátogatására. Nagy kérdés viszont, hogyan látogathat haza valaki abba az országba, ahonnan menekülnie kellett. Nem véletlen, hogy ma már vannak olyan nyugat-európai országok, ahol a muszlim lakosság számaránya lassan meghaladja a tíz százalékot. Ez pedig megváltoztathatja a kultúrát és kaotikus viszonyokat teremthet, de mindez nem számít a baloldalnak, mert szavazóbázist jelent a számukra.

– Ha vannak nemzetközi megállapodások, miért nem tehetjük meg azt, hogy a biztonsági szempontból ellenőrzött embereket feltesszük egy repülőgépre, és átszállítjuk azokba a nyugat-európai országokba, ahol szívesen látják őket?

– Ezt nem akarják az úgynevezett befogadó államok az unióban. Alapvetően két megoldásban gondolkodnak. Az egyik a kötelező kvótaszerű elosztása a migránsoknak. A másik, hogy aki ezt nem akarja elfogadni, fizessen. Az egyetlen migránsért fizetett pénz azonban sokkal többe kerülne, mint egy magyar állampolgár éves, átlagos bevétele. Ráadásul van olyan elképzelés is, hogy azokat a migránsokat, akikre nincs szükség Nyugat-Európában, azokba az országokba küldenék, ahol nem akarják őket befogadni, és az lenne a feladatuk, hogy finanszírozzák a hazautaztatásukat. Az uniónak inkább világos üzenetet kellene küldenie, hogy ezt az állapotot meg lehessen szüntetni. Arról, hogy a jogszabályok mindenkire vonatkoznak, jogellenes határátlépésre nincs lehetőség, aki pedig így érkezik, azt visszaküldjük oda, ahonnan jött.

– Az úgynevezett civil szervezetek mellett a fő szervezők mégiscsak az embercsempészek. Milyen módszerekkel él ez a szervezett bűnözői hálózat?

– Ma már egyre durvábbak az eszközeik. Mivel az embercsempészbandák egymással is harcban állnak a területek felügyelete miatt, és igyekeznek teljesíteni a megrendelők igényeit, komoly fegyvereket is használnak. Ennek az eredménye, hogy a magyar határ közelében, Ásotthalommal szemben, Szabadka külterületén fegyveres összetűzések is voltak az embercsempészek között. Egyelőre attól tartózkodnak, hogy a hivatalos szervek ellen is fegyvert használjanak, de ma már ez sem elképzelhetetlen. Ezek a bandák illegálisan működő, titkosszolgálati módszereket alkalmazó, komoly hálózatot kiépítő szervezetek, amelyek a kiindulás helyétől a célállomásig szervezik az illegális migrációt. Mindenre külön embereik vannak: van, aki toborozza az útba indulókat, van, aki szállítja, van, aki pihenteti őket, van, aki előfutárként felderítést folytat, hamis okmányokkal látja el, elrejti az embereket.

– Milyen módszereket használnak a migránsok a segítségükkel a biztonsági határzárnál?

– Ma már jellemzővé vált a határkerítésnél a csoportos elkövetés, és tipikussá vált a létrás módszer. Alumíniumlétrákat vásárolnak, hogy felülről jussanak át a határzáron. Teljesen egyértelmű a szervezett bűnözés a segítők és az embercsempészek körében. Kifigyelik a magyar határőrizeti rendszert, néhány embercsempész megtámadja a kerítést, elkezdi dobálni a járőröket, arra számítva, hogy a határvédelmi erőket odacsoportosítják, eközben pedig a határ más szakaszain megpróbálnak átjutni a bevándorlók.

– Hogyan sikerül megakadályozni ezeket a próbálkozásokat?

– A határon kettős kerítés áll, közötte egy manőverúttal. Ez gyengeáramú érzékelővel felszerelt, tehát ha elvágják, jelzést ad a helyi határőrizeti központokban. Nappali és hőkamerás rendszer is kémleli a környéket, ennek felvételeit az operatív irányítást végző kistérségi központból figyelik. Innen küldik a helyszínre a járőröket. Vannak állandó, magas figyelőbe vezényelt járőrök, akik nézik a terepet, lovas járőrök, akik a terepkutatásban vesznek részt, és vannak gépjárművel járőröző rendőrök is, ami a gyors reagálást teszi lehetővé. A hódunai szakaszon a mocsaras terület miatt nem tudtunk kerítést építeni, ezért itt jelenleg a folyót is figyelik, és nagyobb számban vannak rendőri erők.

– Miért kell megerősíteni ezt a kerítést?

– Egyrészt Hódunánál is megépítjük a kerítést, másrészt a meglévőt is megerősítjük. A tetején lévő nyakat hosszabbítjuk meg 40-50 centiméterrel, hogy ne tudják nekitámasztani a létrát. Betonelem fémvázzal megerősítjük magát a kerítést is, hogy ne lehessen szétvágni. A büntetés-végrehajtás már meg is kezdte ezt a munkát.