Évente hat-hétezer ember esik össze az utcákon

az elsősegélynyújtás egy olyan ismeretanyag, amit egy éven keresztül vagy akár tizenhat óra alatt, a KRESZ kötelező részeként is megtanulhatunk.

Ám ha valaki csak az életmentő fogásokra kíváncsi, akár egyetlen óra alatt is meg tudja tanulni. – Ezért hoztuk létre az úgynevezett Hősképzést, és nyitottuk meg havonta egy alkalommal nagyobb mentőállomásokat, hogy a civilek, legyen szó fiatalról, idősről vagy épp iskoláskorúról, gyakorlatias módon sajátíthassa el az újraélesztést. Az elmúlt években sok ezer ember tanulta meg ezeket az egyszerű, ám életmentő fogásokat – tette hozzá a mentő.

Sokan ugyanakkor még mindig úgy vélekednek: minél nagyobb a baj, annál inkább nem mernek közbeavatkozni.

Győrfi Pál szerint ez kicsit a néhai szemlélet hibája is. – Amikor a pályafutásomat kezdtem, még egészen másképp vélekedett a szakma és én is a segítségnyújtásról. Annak idején elsősegély-oktatásokat is tartottam és ezeken az alkalmakon mindig felírtam a táblára krétával nagy betűvel azt, hogy „Nil nocere”, vagyis ne árts. Ez volt az első, amit megtanítottunk – idézte fel a mentőtiszt, majd hozzátette:

Ez persze hiba volt, mert a lakosság egy része emiatt sem mert hozzányúlni a betegekhez, mert egy idő múlva, már ha nem is emlékeztek semmire az elsősegélynyújtás anyagából, az viszont egy életre megmaradt bennük, hogy ne csináljanak ennél nagyobb bajt. Ma már nem írom fel, és helyette azt hangsúlyozom, a legnagyobb bajt akkor csináljuk, ha nem teszünk semmit. Ha újra kell éleszteni valakit, nincs második esély, még akkor sem, ha nem százszázalékos, amit csinálunk

