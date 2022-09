Géberjén a turisták mellett a letelepedő családokat is vonzza

Ennek ellenére

a község fejlődése nem állt meg, hanem az utóbbi években, főképp a Magyar falu programnak köszönhetően tovább folytatódott.

Kovács Dániel Sándor elmondta, hogy a fejlesztéseknek köszönhetően Géberjénben az utolsó murvás utca is szilárd burkolatot kapott, és minden szakaszon van járda. – Ezekre a fejlesztésekre már nagyon vártak helyben, és ezek elengedhetetlenek voltak a további beruházásokhoz. S ha a rendkívül széles spektrumú és százszázalékos intenzitású Magyar falu program ezeket a forrásokat nem biztosítja nekünk, akkor a hátrányunkat nem tudtuk volna ledolgozni – hangsúlyozta a polgármester. Így viszont lépésről lépésre képes fejlődni a falu.

Sorban jönnek a fejlesztések

A Magyar falu programban megújult belülről az óvoda, emellett a település közterület-karbantartó gépet és kommunális feladatok ellátását segítő eszközöket szerzett be. Jutott a támogatásokból a helyi civil szervezeteknek és a református egyháznak is, amelyek további fejlesztéseket, ingatlanfelújításokat végeztek el, eszközöket szereztek be és rendezvényeket szerveztek.

– A Magyar falu program abban is segít, hogy a támogatásoknak köszönhetően a fejlesztéseket tartalommal tudjuk megtölteni.

Vallom ugyanis, hogy hiába építünk, ha azt nem töltjük meg erővel, közösségi élettel. A programnak hála azonban olyan kisebb költségvetésű rendezvényeket tudtunk Géberjénben megszervezni, amilyenekre nem lenne lehetőségünk – tette hozzá.

A beruházások folytatódnak, a Magyar falu programban fejlesztik a polgármesteri hivatalt, illetve megújul a ravatalozó és a temető, ahol új parcellákat is nyitnak.

Kovács Dániel Sándor abban bízik, hogy mindenszentekre elkészülnek a munkálatokkal, és a temető rendezett kegyeleti parkká alakul. Gépszín építésére is pályázni akarnak, hogy a karbantartó eszközöket, traktorokat tárolni tudják. Nagyon fontos lenne az óvodának és az általános iskola alsó tagozatának otthon adó, műemléki védelem alatt álló ingatlan teljes felújítása is, mint ahogy a felső tagozatos iskola felújításának befejezése is időszerű lenne. Az iskola ugyanakkor a mátészalkai református egyházközség kezelésében van, így a fejlesztésekhez több szereplőnek kell együttműködnie, a munkálatok pedig rendkívül forrásigényesek, amelyek szétfeszítik a Magyar falu program kereteit. A fejlesztéshez mindenképpen pályázati támogatást, esetleg uniós forrást szereznének.

Látványos a változás

Egy biztos,

a megvalósult fejlesztéseknek és a falusi csoknak is köszönhetően nagyon sokan, köztük fiatal családok költöztek az utóbbi években a községbe, mostanság minden üressé váló ház rövid időn belül elkel.

A helyi óvodába jelenleg 36-an járnak, köztük 19 a géberjéni gyermek, akiknek a száma folyamatosan nőtt az elmúlt években. Nagyné Bagaméri Anita öt éve lett az óvoda vezetője, akkor, amikor még borzasztó állapotok uralkodtak az intézményben, ahová 2017-ben még csak 26 gyermek járt. – Amikor öt éve idekerültem, az épületen belül például még nem volt felnőttmosdó, és más hiányosságok is voltak. Aztán közben, legalább belülről megújult az óvoda, most már méltó körülmények között vannak a gyermekek és mi is, már csak a külső fejlesztést várjuk, de azt nagyon – fejtette ki az óvodavezető.