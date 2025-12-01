Nagy Márton elárulta a gazdaságpolitika rövid és hosszú távú céljait

– A háború és a német recesszió gyengíti az ipart, az exportot és a beruházásokat, a szigorú monetáris politika negatív növekedési hatásokkal jár, ezért a kormány feladata, hogy a fiskális politikán keresztül ösztönözze a gazdaságot a fogyasztás élénkítésével – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter éves meghallgatásán hétfőn az Országgyűlés költségvetési bizottságának ülésén az MTI tudósítása szerint.

– Ebben a helyzetben a kormány anticiklikus politikával tudja felpörgetni a gazdaságot a reálbérek növekedésén és a fogyasztás élénkítésén keresztül, hosszabb távon azonban továbbra is a beruházásvezérelt növekedés a cél – szögezte le. A belső kereslet növelése a hazai vállalkozók működésének is támaszt ad – tette hozzá. Nagy Márton szerint ennek a fiskális politikának az az ára, hogy a GDP-arányos költségvetési hiányt az idén és jövőre is 5 százalékra kellett emelni, ugyanakkor ez még az a szint, amelynél nem indul uniós túlzottdeficit-eljárás.

– Ezzel az értékkel Magyarország az uniós mezőny hátsó harmadában helyezkedik el, ugyanakkor 2026-ra a magyar egyenleg az EU középmezőnyébe térhet vissza a növekedés felgyorsulásával, amely az idei 0,5 százalék után jövőre három százalékot érhet el – mondta a nemzetgazdasági miniszter. A hitelminősítés által vizsgált elsődleges egyenleg szempontjából Magyarország jobb helyzetben van, és közelíthet az uniós átlaghoz – tette hozzá.

sikerült megtalálni azt a szűk mozgásteret, ahol a hiány növelése nem okozott piaci reakciókat, miközben élénkíti a gazdaságot.

– A kedvezőtlen környezetben átmenetileg fenn kell tartani a fogyasztásvezérelt politikát, ugyanakkor a következő időszakban K+F-alapú gazdaságpolitikára és új fókuszpontokra van szükség – hangsúlyozta. Ezek között említette az élelmiszer-, a védelmi és a gyógyszeripart, valamint a logisztikát, amelyek szerinte optimális gazdaságpolitikai mixet alkothatnak. Megjegyezte, hogy nemcsak a kormány, hanem a piacok is jóval magasabb növekedéssel számoltak az idei évre.