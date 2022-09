Hallgatnak a Soros-féle szervezetek az ElkXrtuk című film elleni perről

Míg a baloldali jogvédők érdemben nem válaszoltak, Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója rea­gált a perre. Szerinte

kommunikációs és jogi szempontból is hibás lépés, hogy Hann Endre beperelte az ElkXrtuk című film készítőit, mert így ő maga erősíti meg azt az általa elutasított értelmezést, miszerint róla formázták az alkotók a Gyurcsányt szolgáló kutató karakterét. Ezáltal még inkább összeköti magát a bukott miniszterelnökkel és az egész baloldallal

– tette hozzá. Az Alapjogokért Központ főigazgatója kifejtette, hogy jogi szempontból is aggályos a dolog, mert a magyar alkotmány-, polgári és büntetőjog is védi a szólás és művészi alkotás szabadságát, ráadásul a közéleti szereplőknek szélesebb körben kell tűrniük a személyükkel összefüggésbe hozható állításokat, a velük esetlegesen összeköthető ábrázolásokat.

Hangsúlyozta: mindezek nem sérthetik a közszereplők emberi méltóságát, magánéletét, becsületét, amiről Kálomista Gábor filmje kapcsán nincs is szó, hiszen az egy valós és fikciós elemekből összeállított politika dráma, amely kifejezi az alkotók véleményét is alkotmányos keretek között, nem lealacsonyító vagy az adott személy integritását sértő módon. Emlékeztetett: ha jogellenesnek tekintenénk, hogy kortárs regényekben vagy filmekben a néző számára is észlelhető „politikai minősítéssel” mutatnak be akár elképzelt, akár valós politikai szereplőket, az lényegében a véleménynyilvánítás végét is jelentené. Ezért is

furcsa, hogy a nyílt társadalom hálózatához tartozó „civilek” miért nem siet­nek a beperelt művészek segítségére

– tette hozzá. Szánthó Miklós szerint Hann indítéka az lehet, hogy már ő maga is méltóságán alulinak találja, ha Gyurcsány Ferenccel kötik össze.