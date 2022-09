Orbán Viktor: Vonják vissza Brüsszelben a szankciókat!

Az ellenzék kapcsán arról is szót ejtett, hogy – ahogyan arra már a választási kampányban is felhívták a figyelmet – a Gyurcsány-korszak és annak a képviselői akarnak visszatérni, akik egyszer már tönkretették Magyarországot. A miniszterelnök ezen szavainál lapunk értesülése szerint egyszerre horkantak fel, egyesek még azt is bekiabálták: „Soha többet Gyurcsány!”. Azzal, hogy megalakult a Gyurcsány–Dobrev-árnyékkormány – folytatta a miniszterelnök –, a brüsszeli bürokraták és a Soros-féle NGO-k ezt az árnyékkormányt szeretnék hatalomra juttatni. Véleménye szerint ez onnan is világos, hogy ők fizetik őket. Ezt tették a választási kampányban, és ezt teszik most is.

A baloldal értékelését követően megfogalmazta a Fidesz–KDNP jövőbeni feladatát: biztosítaniuk kell az energiaellátást, védeniük kell a családokat és a munkahelyeket.

A családokat a rezsicsökkentett ár, tűzifaprogram és barnaszénprogram védi, míg a vállalkozásokat három dologgal fogják segíteni: egy több mint kétszázmilliárdos programmal az energiaintenzív kis- és középvállalkozások segítésére, termelő vállalatokat támogatnak az energiaköltségük részbeni átvállalásával és energiamegtakarítást eredményező beruházások támogatásával, lesz gyármentő programjuk, és a szolgáltató szektor számára lesz új munkahelyvédelmi akcióterv is.