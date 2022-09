Újabb baloldali fellegvárakban nyerhet a Fidesz

A nyári önkormányzati időközi választásokon elért kormánypárti sikerek után már lényegében elvárás a helyi Fidesz-csoportok irányába, hogy jelöltjeik nyerjenek a soron következő választásokon. Emlékezetes, idén májustól lehetett újra időközi önkormányzati választást tartani, több mint egy teljes évet kellett pótolni, hiszen a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet alatt nem lehetett megtartani ezeket a ciklusközti helyhatósági választásokat.

A legnagyobb figyelem nem meglepő módon a budapesti kerületekben kiírt voksolásokra terelődött, a baloldal ugyanis a helyhatóságok többségét elnyerte a fővárosban 2019-ben, egyes helyeken pedig az akkor megszerzett többségük is veszélybe került azóta.

Az eddig megtartott tíz budapesti időközin nyolc helyen a baloldal elbukta korábban megszerzett önkormányzati képviselői helyét. Először Józsefvárosban (VIII. kerület), majd Erzsébetvárosban (VII. kerület) is, ezt követően Budafokon (XXII. kerület), Rákosszentmihályon (XVI. kerület) és Óbudán (III. kerület) is. Legutóbb, múlt vasárnap pedig a Várnegyedben (I. kerület) is elbukták korábban megszerzett képviselői tisztségüket. A baloldal egyetlen helyen, Újpesten (IV. kerület) tudott megtartani egy mandátumot, a Belvárosban (V. kerület) pedig a Fidesz–KDNP védte meg képviselői helyét az önkormányzatban.

Ilyen előzmények után nem meglepő, ha

presztízskérdéssé vált a kerületi Fidesz-csoportok között az időközi választási siker.

Jóllehet a baloldali önkormányzatok előzetesen arra játszhattak, hogy minél későbbre sikerül kiírni a voksolást, annál nagyobb esélyük lesz a baloldali jelölteknek, mert ősszel könnyebb lesz mozgósítani azokat a szavazókat, akik 2019-ben győzelemhez segítették őket.

Intenzív kampány Zuglóban

– A kampány az elmúlt budapesti időközi választások tükrében intenzíven telt. Minden politikai formáció igyekezett a legtöbb támogatót megszerezni

– nyilatkozta lapunknak a zuglói Fidesz vezetője. A Borbély Ádám szerint azért kell vasárnap időközi választást tartani, mert „Szabó Rebeka cserben hagyta Zuglót, főnökéhez, Karácsony Gergelyhez hasonlóan az első adandó alkalommal lelépett a kerületből”.

– Hét éven keresztül volt alpolgármester, de sok nyomot nem hagyott a városrészben. Olyan sikertörténetek fűződnek a nevéhez, mint a hat-hét kiszáradt facsemetéből álló klímaerdő, a hajléktalanszalon, vagy a másfél milliárdos Európai Bizottság által biztosított forrás eltapsolása. Ebből eredetileg a Gizella úton épített volna egy bérházat az önkormányzat, de itt végül egy kapavágás sem történt, a Mexikói út elején néhány lakást fognak felújítani a pénzből – foglalta össze a lemondott képviselő eddigi tevékenységét Borbély.

Szabó Rebeka egyébként Karácsony Gergely mandátumát kapta meg a baloldali Gyurcsány-listáról, így igazolt át a parlamentbe, ami miatt lemondott a helyi képviselőségről (a két tisztség összeférhetetlen).

A helyi Fidesz vezetője szerint a baloldal most is mindent megtesz, hogy 9. számú egyéni választókörzetet megtartsa. – A párbeszédes hátterű, közös baloldali jelölt mögött Gyurcsány Ferenc áll. Hadházy Ákos pedig egy másik jelöltet támogat, egy körzeti háziorvost, Keczéry Attilát – vélekedett Borbély Ádám.

Hadházy és a civilek

Borbély állítása szerint, mivel a körzeti orvost jelölő Civil Zugló Egyesület elnöke, Várnai László Hadházy Ákos fizetett munkatársa, és vagyonnyilatkozatában szerepel, hogy az Országgyűlés Hivatalától is kapott juttatást, egyértelmű, hogy a szóban forgó munkakör Hadházy Ákos által kiadott megbízatás, ami jelenleg fel van függesztve.

– Jelöltek között van még a helyi szocialisták, így a polgármester hallgatólagos támogatásával induló volt SZDSZ-es politikus Kézdi Gabriella – ismertette a harmadik baloldali jelöltet a fideszes politikus.

A baloldali megosztottság miatt már baloldali sajtóorgánumok is arról cikkeztek az utóbbi napokban, hogy a Fidesznek állhat a zászló a körzetben, Hadházy Ákos a 24.hu-nak pedig azt mondta, ő mindent megtett, hogy csak egy jelölt álljon a Fideszével szemben, hiába.

Borbély Ádám szerint a több baloldali jelöltnek nem szabad megtévesztenie senkit.

– Ez ugyanaz a baloldal, amely a zuglói képviselő-testületben egyhangúlag szavazta meg Tóth Csaba valamennyi visszás ügyét, ez ugyanaz a baloldal, amely legutóbb egyhangúlag szavazta meg a parkolási közbeszerzés visszás kiírását (csak a Kupper-féle cég pályázhatott), és egyhangúlag fogadták el a polgármester beszámolóit valamennyi visszás közbeszerzésről – sorolta lapunk kérdésére Borbély Ádám.

A fideszes politikus szerint, ha a Fidesz–KDNP történész-jogász jelöltje, Juhász-Pintér Pál nyer a választáson, ezek ellen a visszás gyakorlatok ellen még eredményesebben és hangosabban fel tudnak majd lépni a kerületben kisebbségben lévő kormánypártok.

– Zugló többet érdemel a sötétségre építő Fidesz-gyűlöletnél, Juhász-Pintér Pál a béke és biztonság garanciája

– zárta gondolatait Borbély.

Lemondtak a momentumosok Újbudán

A XI. kerületben két momentumos politikus mondott le, Szabó Rebekához hasonlóan ők is a parlamentbe jutottak április 3-án. Orosz Anna egyéni mandátumot nyert, Bedő Dávid pedig a Gyurcsány-listán jutott be az Országgyűlésbe.

Mindkét politikus egyéni önkormányzati képviselő volt Újbudán, ahol 2019-ben a Gyurcsány-párti László Imrét választották meg polgármesternek, és a képviselő-testületben is jelentős fölénybe került a baloldal.

– Az idősek tisztelete mindig fontos volt számomra, ezért kellő tisztelettel vagyok László Imre polgármester úr iránt is, de úgy látom, hogy városvezetőként egyfajta jutalomként éli át a megválasztását, mintegy a tiszteletre méltó pályafutásának a megkoronázásaként, hiszen korábban országgyűlési képviselő, sikeres orvos, kórházigazgató, sportvezető volt.

Az elmúlt hároméves tevékenysége kimerül abban, hogy örül a 2019-es választási győzelmének. Egy megválasztott polgármestertől azért valamilyen aktivitást elvárhatnak a kerületi polgárok, ám folyamatosan ennek a hiányával szembesülnek

– nyilatkozta a Magyar Hírlapnak a napokban a polgármester eddigi teljesítményéről az újbudai Fidesz elnöke, Simicskó István. A KDNP országgyűlési frakcióvezetőjeként is dolgozó politikus a kormánypártok jelöltjeiről elmondta: Lágymányoson Jankó István indul, aki huszonegy évig volt egyéni körzetben önkormányzati képviselő. Simicskó István hangsúlyozta, jelöltjük rendkívül tapasztalt, és a kerületi ügyeket behatóan ismeri, így megválasztása esetén a lágymányosiaknak végre megbízható képviselőjük lenne. A másik választás Sasad, Sashegy, Gazdagrét egy kisebb részét öleli fel, ahol Elekes Tamás a kormánypártok jelöltje.

Egy tapasztalt, valamint egy fiatal, lelkes jelöltünk van, abban azonban hasonlítanak, hogy mindketten nagy munkabírásúak, sokat szeretnének tenni a körzetükért – fogalmazott.

A baloldali jelölteket a XI. kerületben öt párt támogatja, a Jobbikot viszont lehagyták a jelölő szervezetek közül. Devecseri Mátyás és Lados Tamás momentumos politikusok mellett a Magyar Kétfarkú Kutya Párt indít jelölteket, valamint egy munkáspárti és egy független jelölt indul még el az időközi választáson.

Az 5. számú és a 14. számú egyéni választókerület elhódítása esetén a Fidesz–KDNP csak mérsékelné hátrányát, 15-9-re módosítva az állást a képviselő-testületben, azonban

a Momentumnak muszáj lenne eredményt felmutatnia.

Emlékezetes, az I. kerületben is az ő politikusuk (Gelencsér Ferenc) lemondása miatt kellett időközi választást tartani. A jelenlegi Momentum-elnök is országos politizálást választotta, ezzel veszélybe sodorva a helyi baloldal többségét a képviselő-testületben.