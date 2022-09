Újra reményteli a jövője Acsalagnak

A Győr-Moson-Sopron megyei Acsalag lélekszáma a múlt század közepén járt a csúcson, 1941 és 1960 között folyamatosan kilencszáz felett volt a falu népessége, amely 1960-ban 936-on tetőzött. Utána a település lakossága folyamatosan csökkent, 2011-ben már csupán 470-en éltek a faluban. Az azt megelőző évben, a 2010-es önkormányzati választáson Szilágyi Andrásné (Fidesz–KDNP) került a község élére, akit 2014-ben és 2019-ben is újraválasztottak.

Tragikus helyzetben volt a falu, mert az óvoda 2009-ben, az iskola pedig 2008-ban zárt be. Az óvodát finanszírozási nehézségek és az alacsony gyermeklétszám miatt nem működtették tovább

– bocsátja előre Szilágyi Andrásné.

A polgármester elmondja, hogy korábban Acsalag egy elöregedett település volt, ahol csaknem kétszáz idős ember lakott. Adósságállománya azonban nem volt a településnek, így amikor az állam átvállalta az önkormányzatok tartozását, Acsalag támogatást kapott. Abból akkor a nagyon leromlott állapotú, elavult községházát újították fel.

Bár Szilágyi Andrásné 2010-es választási programjában szerepelt az óvoda újranyitása, az akkori 20-30 millió forintos – s még 2018-ban is csak negyvenmillió forintos – költségvetés ezt nem tette lehetővé. Új távlatokat a 2019-ben elkezdődött Magyar falu program nyitott, a polgármester szerint a pályázati támogatásokkal valóságos csodát tudtak tenni a településen.



Fejlesztések sorát valósították meg

Addig az épületeink el voltak hanyagolva, akadt, amelyik életveszélyes volt, a falu játszótérrel és sportöltözővel sem rendelkezett. Eleinte kisebb pályázatok segítségével vagy éppen adományokból tudtunk egy-két kisebb fejlesztést megvalósítani

– emlékezik vissza.

Először társadalmi munkában és önerőből rendbe tették a temető kerítését, játszóteret építettek, illetve egy vidékfejlesztési pályázat segítségével az életveszélyessé vált volt iskolaépületből közösségi házat alakítottak ki. Ehhez akkor még több millió forint önerőt kellett hozzátennie a falunak.

Amikor azonban 2019-ben megjelentek a Magyar falu program százszázalékos intenzitású pályázatai, új időszámítás kezdődött Acsalag életében.

A településre három év alatt 230 millió forint fejlesztési pénz érkezett, ami hatalmas lendületet adott a községnek. Rögtön az első évben nyertek támogatást színpadépítésre, orvosi eszközök és bútorok beszerzésére, még a ravatalozó fejlesztésére is, illetve 2019-ben új berendezéseket tudtak vásárolni a kultúrházba.

A következő évben járdaépítésre és falugondnoki busz beszerzésére kaptak forrást, új óvodai játszóudvart alakítottak ki, és rendbe tették a civilek házát. Tavaly kis traktort, hótoló lapot és pótkocsit vásároltak, bővítették az óvodai játszóudvart, és felújították magát az intézményt is, továbbá közösségszervezéshez szereztek be eszközöket, sörpadgarnitúrákat, rendezvénysátorokat. Erre nagy igény volt a lakosság részéről is.

Idén negyvenmillió forintból bővül az óvoda, tornaszoba épül, illetve közösségszervezéshez is kaptak bértámogatást.

Az egyház is kapott támogatást

Ehhez a rengeteg beruházáshoz jön még hozzá a falusi útalap csaknem nyolcszázmillió forintja, amiből új úttal kötötték össze a falut és a 86-os főutat, ez a négy kilométeres szakasz visszavezette a települést az ország vérkeringésébe.

Ez a mi gyorsforgalmi utunk óriási jótétemény a falunak, ezzel egy nagy álmunk vált valóra. Fontos, hogy a beruházásnak köszönhetően a környékbeli gyárakat is könnyebben, gyorsabban el lehet érni, ami növelte Acsalag versenyképességét.

Ennek is köszönhető, hogy a település lélekszáma 2018 óta több mint harminc fővel gyarapodott, sokan költöztek ide. Megvásárolták az üresen álló házakat, főleg, amióta elindult a Magyar falu program és megjelent a falusi csok

– mutat rá Szilágyi Andrásné.