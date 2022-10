A baloldal kisajátította a tanárok melletti tüntetést

"Szolidaritási tüntetés a tanárainkért" címmel szervezett megmozdulást az ADOM Diákmozgalom és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete október 23-án Budapesten. A demonstrációra azonnal rácsatlakoztak baloldali politikusok és Soros-szervezetek is. Az Amnesty International nevű Soros-szervezet sárga mellényes tagjai úgy viselkednek, mintha ők szervezték volna a tüntetést, koordinálják az embereket, hogy ki merre menjen. A rendezvény egy politikai nagygyűlés minden külső jegyével rendelkezik, azt kiabálják, hogy "szabad ország, szabad oktatás", a tanárok béremeléséről nem sok szó esik.

Fotó: Havran Zoltán

Egy tüntető görögtüzet gyújtott, akit a többiek a járdára szorítottak. A demonstráció résztvevői között gyerekkel érkező szülők, egyetemisták, középiskolások, és külföldi egyetemisták vannak jelen.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője Facebook-bejegyzésében megemlíti: "16 órakor (kezdés időpontja) már minden a választók által elutasított baloldali párt politikusa kint van, de a résztvevők nincsenek sokan, az érdeklődés jól láthatóan elmarad az október eleji tüntetéstől.”

Dobrev Klára már kitett egy képet a mosolygós, koncertezős tüntetésről, ahogy Gelencsér Ferenc, a Momentum elnöke is jelezte: kint van.

Karácsony Gergely is megnyilvánult a Facebookon. A főpolgármester forradalmárnak képzeli magát, amikor azt írta "1956-ban is a diákokkal indult...", majd arra kért mindenkit, hogy hallgassák meg a tüntetésen a beszédét. Karácsony Gergely a Műegyetem előtt arról beszélt a tüntetésen, hogy nemcsak főpolgármesterként van itt, hanem apaként is. Megemlítette a fiát, akivel kapcsolatban reméli, hogy tényleg ott van a tömegben, illetve a pedagógusként dolgozó feleségét is, akire rámutatott.

- Csak azért vagyok most itt a színpadon, hogy átadjam a színpadot másoknak, akik biztosan sokkal fontosabbak – mondta Karácsony első felszólalóként. - Éljen a szabad ország, a szabad oktatás, éljen a grund - így fejezte be a beszédét a főpolgármester.



Borítókép: Tüntetők a Műegyetem előtt