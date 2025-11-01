UkrajnaOroszországEurópai Unióorosz-ukrán háború

Az ukrán vezetés mások pénzén folytatná a háborút

Moszkva már többször jelezte, hogy milyen feltételek mentén lenne hajlandó lezárni a háborút. Ezzel szemben az ukrán vezetés már többször is a konfliktus folytatása mellett foglalt állást, az Európai Unióval együtt. A brüsszeli politikusok emellett azonban már számos alkalommal jelezték, hogy készek akár az európai emberekkel is megfizettetni a háború árát.

Magyar Nemzet
2025. 11. 01. 11:40
Fotó: LUDOVIC MARIN Forrás: AFP
Továbbra sem mutat hajlandóságot Volodimir Zelnszkij ukrán elnök a tárgyalások megkezdésére. Az ukrán kormányzat részéről számtalan, a háború folytatását célzó kijelentés hangzott el az elmúlt három évben, ezzel szemben azonban Moszkva több alkalommal is jelezte már, hogy milyen feltételekkel hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni. Kijev a háborút mások pénzén is folytatná, Európa vezetése pedig fizetné is a számlát, miközben megpróbálja aláásni a tárgyalásokat. 

Az ukrán és a brüsszeli vezetés is elkötelezett a háború folytatása mellett
Fotó: YVES HERMAN / POOL

Az ukrán elnök tanácsadója nemrég nyilatkozott a konfliktus lezárása kapcsán. Mihajlo Podoljak lényegében arról beszélt, hogy a háború lezárásához a háború folytatására van szükség. Zelenszkij bizalmasa szerint ugyanis jelen körülmények között értelmetlen lenne a tárgyalás Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. 

Lényegében azonban az egész ukrán kormányzat a háború folytatása mellett foglal állást. 

Érdemes felidézni, hogy nem sokkal a konfliktus kirobbanása után az ukrán parlament elfogadott egy törvényt, amely gyakorlatilag megtiltja Zelenszkijnek, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyaljon. Ezt a törvényt pedig azóta sem vonták vissza. Zelenszkij eközben habár az amerikai elnökkel, Donald Trumppal folytatott megbeszélések óta egy kicsit megengedőbben nyilatkozik a tárgyalásokról, továbbra is pénzt és fegyvert kér előfeltételként. 

Az ukrán elnök nemrég ugyanis arról beszélt, hogy az országnak további két-három évig tartó stabil pénzügyi támogatásra van szüksége az Európai Uniótól. 

Brüsszel az ukrán vezetéssel ért egyet

Ukrajna háborús törekvéseit Brüsszel is támogatja. Az Európai Unió vezetése évek óta azt a narratívát hangoztatja, hogy Ukrajna háborúja Európa háborúja is. Az Európai Bizottság pedig ezt alá is támasztja, hiszen a háború kezdete óta súlyos eurómilliárdokra tehető összegeket költött el Ukrajnára. 

Ursula von der Leyent és csapatát pedig az sem érdekli, ha a fegyverek árát végső soron az európai emberek fizetik meg. 

Habár az Európai Bizottság igyekszik hangsúlyozni, hogy Európa védelmi képességeit növelni kell, ez a gyakorlatban biankó csekk Ukrajna számára. Von der Leyen október elején például újabb, felerészt dróngyártásra felhasználható négymilliárd eurós hitelt jelentett be Ukrajna részére. Eközben pedig Brüsszel igyekszik minden olyan kezdeményezést ellehetetleníteni, ami a béke irányába mutatna. 

Hiába hangsúlyozta például Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump is már a konfliktus kezdete óta, hogy tárgyalásokra van szükség, az európai vezetők mind az amerikai elnököt, mind pedig a magyar miniszterelnököt támadták ezért. Orbán Viktor korábbi békemissziója kapcsán például nem győzték elítélni a miniszterelnököt, amiért leült tárgyalni az orosz elnökkel. 

Moszkva feltételei világosak

Oroszország már több alkalommal tudatta, hogy kész a konfliktus lezárására bizonyos feltételek mellett. Moszkva ennek kapcsán jelezte, hogy Ukrajna NATO-csatlakozását vörös vonalnak tekinti. Az orosz fél álláspontja szerint ugyanis a konfliktus kiváltó okait kell rendezni. 

Ennek részét képezi az orosz nyelvű kisebbség helyzetének a rendezése is. 

Vlagyimir Putyin maga is többször kijelentette, hogy kész tárgyalások útján rendezni a konfliktust, azonban az orosz elnök szerint ehhez az Egyesült Államokra is szükség van. 

Jobb lenne, ha találkoznánk, és a mai realitások alapján nyugodtan megvitatnánk mindazokat a területeket, amelyekben mind az Egyesült Államok, mind Oroszország érdekelt. Készek vagyunk erre, de ismétlem, ez elsősorban a jelenlegi amerikai kormányzat döntéseitől és választásától függ

– fogalmazott az orosz elnök. 

Jól láthatóan tehát mind az Európai Unió vezetése, mind pedig az ukrán vezetés a háború folytatása mellett foglal állást, mindezt pedig saját politikai érdekei miatt teszi. A budapesti békecsúcs lehetősége azonban felülírhatja ezt, hiszen a háborús pszichózis közepette úgy fest, Európa nem kap majd helyet a tárgyalóasztalnál, Ukrajna lehetőségei pedig végső soron egyre fogynak. 

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

