Továbbra sem mutat hajlandóságot Volodimir Zelnszkij ukrán elnök a tárgyalások megkezdésére. Az ukrán kormányzat részéről számtalan, a háború folytatását célzó kijelentés hangzott el az elmúlt három évben, ezzel szemben azonban Moszkva több alkalommal is jelezte már, hogy milyen feltételekkel hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni. Kijev a háborút mások pénzén is folytatná, Európa vezetése pedig fizetné is a számlát, miközben megpróbálja aláásni a tárgyalásokat.

Az ukrán és a brüsszeli vezetés is elkötelezett a háború folytatása mellett

Fotó: YVES HERMAN / POOL

Az ukrán elnök tanácsadója nemrég nyilatkozott a konfliktus lezárása kapcsán. Mihajlo Podoljak lényegében arról beszélt, hogy a háború lezárásához a háború folytatására van szükség. Zelenszkij bizalmasa szerint ugyanis jelen körülmények között értelmetlen lenne a tárgyalás Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Lényegében azonban az egész ukrán kormányzat a háború folytatása mellett foglal állást.

Érdemes felidézni, hogy nem sokkal a konfliktus kirobbanása után az ukrán parlament elfogadott egy törvényt, amely gyakorlatilag megtiltja Zelenszkijnek, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyaljon. Ezt a törvényt pedig azóta sem vonták vissza. Zelenszkij eközben habár az amerikai elnökkel, Donald Trumppal folytatott megbeszélések óta egy kicsit megengedőbben nyilatkozik a tárgyalásokról, továbbra is pénzt és fegyvert kér előfeltételként.

Az ukrán elnök nemrég ugyanis arról beszélt, hogy az országnak további két-három évig tartó stabil pénzügyi támogatásra van szüksége az Európai Uniótól.

Brüsszel az ukrán vezetéssel ért egyet

Ukrajna háborús törekvéseit Brüsszel is támogatja. Az Európai Unió vezetése évek óta azt a narratívát hangoztatja, hogy Ukrajna háborúja Európa háborúja is. Az Európai Bizottság pedig ezt alá is támasztja, hiszen a háború kezdete óta súlyos eurómilliárdokra tehető összegeket költött el Ukrajnára.

Ursula von der Leyent és csapatát pedig az sem érdekli, ha a fegyverek árát végső soron az európai emberek fizetik meg.

Habár az Európai Bizottság igyekszik hangsúlyozni, hogy Európa védelmi képességeit növelni kell, ez a gyakorlatban biankó csekk Ukrajna számára. Von der Leyen október elején például újabb, felerészt dróngyártásra felhasználható négymilliárd eurós hitelt jelentett be Ukrajna részére. Eközben pedig Brüsszel igyekszik minden olyan kezdeményezést ellehetetleníteni, ami a béke irányába mutatna.