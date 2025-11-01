szántóföldi zöldségnagybani piachagyma

Hihetetlen, de ide menekülhetnek gazdák a gabonatermesztésből

Bár mintegy tíz százalékkal csökkent a termőterülete, a vöröshagyma termelői bázisa stabil, és rövid távon jelentős beruházások körvonalazódnak az ágazatban. A vöröshagyma jövőjére nézve biztató, hogy az ezzel a kultúrával elérhető magasabb jövedelmezőség miatt sok szántóföldi gazdaság a vöröshagyma-termelésre történő átállást fontolgatja.

Magyar Nemzet
2025. 11. 01. 11:36
Fotó: BOUILLAND STEPHANE / HEMIS.FR Forrás: hemis.fr
Magyarországon az előző évhez képest a 2025-ös szezonban 10 százalék körüli visszaesés tapasztalható a vöröshagyma termőterületében, ami a 2024-es alacsony piaci árakra és a vontatott értékesítési lehetőségekre vezethető vissza. Megjegyzendő, hogy ennek ellenére a termelői bázis stabil maradt, és az elmúlt évek piaci helyzetéből adódóan a hazai viszonyokhoz képest jelentős post-harvest beruházások körvonalazódnak az elkövetkezendő években a tárolás és feldolgozás területén egyaránt. Ezek célja, hogy a termelők képesek legyenek megfelelni a piaci kihívásoknak.

Onion plants growing in a field in Calbe, Germany, 31 July 2017. Heavy rain in the area helped increase this year's onion yield. Grain crops, by contrast, were damaged. Photo: Annette Schneider-Solis/dpa-Zentralbild/dpa (Photo by Annette Schneider-Solis / dpa Picture-Alliance via AFP), vöröshagyma
Idén zsugorodott a vöröshagyma termőterülete (Fotó: ANNETTE SCHNEIDER-SOLIS / DPA)

Őszi vöröshagymát 414 hektáron termeltek Magyarországon, ami a teljes területhez viszonyítva nagyjából megfelel a korábbi évek gyakorlatának. A FruitVeB összefoglalója szerint a termesztést a tavaszi hűvös idő jelentősen befolyásolta, főként a korai fajták esetén okozott szórt mérettartományt, de a hosszabb tenyészidejű fajtáknál már egységesebb árualap képződött 50 tonna/hektár körüli hozamokkal. A piaci árak és a forgalom alapvetően megfelelő volt a termelők számára, és az őszi vöröshagymaszezon július végére gyakorlatilag befejeződött.

A tavaszi vöröshagyma termőterülete az idei szezonban 1107 hektár, ami a fent említett okok miatt szintén jelentős zsugorodás a tavalyi 1300 hektárt meghaladó területhez képest. A tavaszi vöröshagyma termesztésének kedvezett az időjárás, hiszen a hűvös tavaszt egy kiegyenlített nyár követte, amely az elmúlt 20 év legkevesebb hőségnapját napját hozta: szám szerint 11-et a korábbi évek 30-50 napjával szemben, de az aszály így is komoly kihívást jelentett a termesztés során. Komoly növényvédelmi probléma nem merült fel, ami a kedvező időjárásnak köszönhető. Az éjszakai lehűlések magasabb relatív páratartalmat hoztak, ami jobb héjminőséget és színt eredményezett.

Az árak és az értékesítés az európai piac általános jellemzőinek megfelelően alakult. Az átlaghozam 55 tonna/hektár körüli volt, de cseppszalagos vagy mikroöntözés mellett a 90-100 tonna/hektár is elérhető volt.

A jövőre nézve elmondható, hogy sok, szántóföldi gabonanövényt termesztő gazdaság érdeklődik a vöröshagyma termesztése iránt, mivel számukra ez a kultúra nagyobb jövedelmezőséggel kecsegtet.

A KSH adatai szerint egyébként Magyarországon a vöröshagyma termése az utóbbi öt évben 50 és 73 ezer tonna között mozgott. A tavalyi év kiugró volt: 25 százalékkal több, vagyis 72,9 ezer tonna vöröshagyma termett, mint egy évvel korábban. Az idén Magyarországon 1,8 ezer hektáron termesztettek vöröshagymát, szakértők szerint a termésátlag 50–60 tonna/hektár között alakulhat.

Magyarország vöröshagymaimportja 7 százalékkal, 10,7 ezer tonnára nőtt 2025 első nyolc hónapjában az egy évvel korábbihoz képest.

  • Hollandia 28,
  • Szlovákia 32,
  • Németország pedig 1 százalékkal 

több vöröshagymát szállított hazánkba.

Ugyanakkor Ausztriából 44 százalékkal kevesebb hagyma érkezett. 

Magyarország vöröshagymaexportja éves szinten nem jelentős (1-2 ezer tonna). 

Az idei év első nyolc hónapjában 57 százalékkal, 906,6 tonnára növekedett a kivitel, amelynek döntő hányada Romániába és Ausztriába került.

Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) beszámolója szerint az idén betakarított szabadföldi barna héjú vöröshagyma termelői ára kilogrammonként 276 forint volt 2025 23–40. hetében, ami 39 százalékkal haladta meg a az egy évvel ezelőtti ugyanezen időszak átlagárát.

