Meghalt a Nikita és az Eltűntek legendás színésze

Elhunyt Tchéky Karyo, a világszerte ismert francia színész, akit olyan filmekből ismerhetünk, mint a Nikita, a Bad Boys vagy a GoldenEye. A 72 éves művész hosszú betegség után hunyt el, halálhírét családja erősítette meg a francia hírügynökségeknek.

2025. 11. 01. 12:02
72 éves korában meghalt Tchéky Karyo francia színész, aki főszerepet játszott a Nikita című filmben és az Eltűntek című tévésorozatban – adta hírül a Life.hu.

(FILES) French actor Tcheky Karyo poses for a photograph on the sidelines of the 8th edition of the Cinema and film music festival in La Baule, on July 2, 2022. Actor and theatre performer Tchéky Karyo, who starred in around 80 films including Jean-Jacques Annaud's "L'Ours" and Luc Besson's "Nikita", died on October 31, 2025, at the age of 72, his agent Elisabeth Tanner told AFP. (Photo by Loic VENANCE / AFP)
Tchéky Karyo francia színész (Fotó: LOIC VENANCE / AFP)

Tchéky Karyo 1952-ben született Isztambulban, Baruh Djaki Karyo néven. Családjával gyermekkorában Franciaországba költözött, ahol már fiatalon a színház világa felé fordult, és hamar a párizsi színpadok elismert alakjává vált.

Filmes pályafutása a harmincas éveiben indult be, de rövid idő alatt komoly sikereket ért el. 

A nemzetközi áttörést Luc Besson 1990-es akciófilmje, a Nikita hozta meg számára, amelyben Anne Parillaud oldalán nyújtott emlékezetes alakítást. 

A film sikere után Hollywood is felfigyelt rá, és sorra kapta a felkéréseket – gyakran francia akcentusú bűnözőket vagy markáns, karizmatikus gonosztevőket formált meg. Olyan nagyszabású produkciókban szerepelt, mint az 1492 – A Paradicsom meghódítása, a Bad Boys, az Aranyszem és A hazafi, ahol Mel Gibson partnereként tűnt fel.

Bár világszerte ismertté vált, Karyo soha nem távolodott el teljesen Franciaországtól. Hazájában is aktív maradt, többek között eljátszotta Nostradamust, és ismét együtt dolgozott Luc Bessonnal a Jeanne d’Arc – Az orléans-i szűz című történelmi filmben.

A 2000-s évektől számos televíziós és filmes produkcióban láthatták a nézők, köztük az Eltűntek című francia sorozatban, amelyben egyik legemlékezetesebb szerepét alakította, és újra bebizonyította sokoldalúságát.

Borítókép: Jelenet a Nikita című filmből (Forrás: AFP)

               
       
       
       

