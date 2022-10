A dopamin fogságában 

Súlyos következmények

A szerzők ugyanakkor az internetaddikció következményeire is rámutatnak, amely az élet számos területére, így az iskolai és munkahelyi teljesítményre, a családi és baráti kapcsolatokra, és az egészségi állapotra is kihat, nem utolsósorban pedig a kényszeres online vásárlás, fogadás és szerencsejáték jelentős pénzügyi gondokat okozhat. Kitérnek az éjszakai internethasználatra is, ami az eddigi kutatási eredmények alapján jelentősen megnöveli a függőség kialakulásának veszélyét, amelynek eredményeként az alvási ciklus zavarai léphetnek fel.

Az internetfüggőség továbbá számos mentális problémával szövődhet, amely magában hordozhatja a depressziót, a figyelemhiányos hiperaktivitási rendellenességet (ADHD), a szorongást és az autizmust is. A mentális tünetek és mozgásszervi fájdalom mellett, a média által sugallt ideális testalkat elérésre miatt szoros összefüggés ábrázolódik a különböző testképzavarokkal (például bulimia), ugyanakkor a fizikai inaktivitásból fakadó egészségtelen táplálkozás miatt a túlsúllyal/elhízással is szoros összefüggésben van.

Továbbá speciális képalkotó vizsgálatok eredményei alapján kiderült az is, hogy egyéb függőségekben szenvedőkhöz hasonlóan az internetfüggők esetében is bizonyos agyterületek kóros változásai mutathatók ki. A szerzők végül a lehetséges kezelési lehetőségeket, köztük a kognitív viselkedésterápiát is megemlítik, ugyanakkor felhívják a figyelmet, hogy a hangsúly a megelőzésen van.