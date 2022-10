A DK is szervezője lett a tüntetéseknek

– Itt már nem arról van szó, hogy a Demokratikus Koalíció pusztán rátelepedett a tüntetésekre. A párt már szervezője is az eseményeknek – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Nagy Ervin.

Nagy Ervin, a XXI. Század Intézet elemzője elmondta, vasárnap a korábbi követelési pontoktól eltérő célokat fogalmaztak meg a tüntetők. Fotó: MA7

A XXI. Század Intézet elemzője emlékeztetett, miután a pedagógusok megkapták a kormánytól az ígéretet a béremelésre, a szakszervezetek nem kezdeményeztek tárgyalást a kormánytól további követeléseikkel kapcsolatban. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) ehelyett inkább a DK árnyékkormányával tanácskozott szeptember 23-án.

Ezek után nyilvánvaló, hogy a DK közvetve is belefolyt a demonstrációk szervezésébe

– szögezte le az elemző, aki ezen a ponton felidézte: a DK a teljes baloldallal karöltve igyekszik megakadályozni, hogy Magyarország hozzájusson a pedagógusok béremelését lehetővé tevő EU-s forrásokhoz. Nagy Ervin szerint ha az eredeti – a kormány által is jogosnak tartott – követelési pontokat vesszük alapul, akkor a mostani tüntetők ártanak ezeknek a céloknak.

Nem pedagógustüntetés?

– Vasárnap már nem ugyanazok a célok fogalmazódtak meg, mint egy hónappal ezelőtt. Akkor a pedagógusbérekről, az óraszám csökkentéséről és a munkakörülmények javításáról volt szó. A mostani tüntetésen e mondandókat elnyomta a kormányellenes hangulat, a rigmusok, a felszólalások. Ennek oka, hogy a szeptemberihez képest a tüntetők szociológiai összetétele jelentősen átalakult.

Ez már nem pedagógus- és diáktüntetés volt: egyértelműen kormányellenes tüntetésről beszélhetünk

– állapította meg Nagy Ervin. Az elemző szerint sok jóérzésű embert riasztottak el az utcára vonulástól a baloldali aktivisták, amikor a felakasztott Pintér Sándort ábrázoló bábut dobálták, vagy „Orbán, takarodj!” rigmust kezdtek skandálni.

Papírmasé Pintér Sándor-figurák körében kezdődtek a szónoklatok, aztán tanároknak küldött „fenyegető leveleket” égettek a tüntetők. Fotó: Mandiner

A XXI. Század Intézet elemzője elmondta, az elmúlt évek során bebizonyosodott, hogy a baloldal nem tud nagyobb tömeget utcára hívni. Emiatt többször is megpróbáltak különböző civil kezdeményezésekre rátelepedni. – Nem utolsósorban ez fontos a nemzetközi sajtó számára is, hiszen ők is odafigyelnek egy-egy nagyobb megmozdulásra.