Gyenge lábakon áll az Európai Unió

Ukrajnának bizonyítania kell

Bocskor Andrea végül Ukrajna tagjelölti státusáról is beszélt. Üdvözölte, hogy Ukrajna megkapta a tagjelölti státust, mely hét feltétel végrehajtásához van kötve. Tájékoztatása szerint a 2022. évi bővítési csomagban – amelyet az Európai Parlament külügyi bizottságának október 12-i ülésén Várhelyi Olivér szomszédságpolitikáért és a bővítésért felelős biztos ismertetett – jövőre Ukrajna, Moldova és Grúzia is szerepelni fog. Év végéig pedig arról is jelentést kell adjon a három ország, hogy az EU-tagjelöltséggel járó kötelezettségvállalásaik teljesítésében milyen eredményeket értek el. A képviselő ugyanakkor kiemelte:

az Ukrajnára vonatkozó követelmények közül számára a legfőbb prioritást a nemzeti kisebbségekre vonatkozó feltétel jelenti, amely rögzíti, hogy mielőbb fejezzék be és megnyugtató módon rendezzék a nemzeti kisebbségeket érintő jogszabályok reformját,

összhangban a Velencei Bizottság ajánlásaival, és fogadjanak el azonnali és hatékony, a jogbiztonságot szavatoló végrehajtási mechanizmusokat. Mint mondta, Ukrajnának be kell bizonyítania, hogy egy demokratikus, alapvető emberi jogokat tiszteletben tartó ország, és ebbe beletartozik a kisebbségek védelme is, amelyeknek jogait már Ukrajna alkotmányába is rögzítették, továbbá nemzetközi kötelezettségvállalások által is elismerték, mégis évről évre szűkülnek. – A nemzeti közösségekről szóló, a kisebbségi jogokat rögzítő készülő törvényben is ehhez kell tartaniuk magukat a kijevi törvényhozóknak. Ez a kárpátaljai magyarság és minden ukrajnai nemzeti kisebbség érdeke – szögezte le.