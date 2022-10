Rétvári Bence: javult a diákok teljesítménye

Szabó Tímea nemzetárulással vádolta a kormányt

Szabó Tímea (Párbeszéd) felszólalásában elmondta, hogy szerinte Rétvári Bencének, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárának és a Belügyminisztériumnak nincs köze az oktatáshoz. Sérelmezte, hogy a kormány csak a GDP-nek a 2.5 százalékát költötte a közoktatásra annak ellenére, hogy folyamatosan nőtt a gazdaság az elmúlt tíz évben. Kijelentette, 2014-hez képest megfeleződött a középiskolák támogatása, amit nemzetárulásnak nevezett. Hozzátette, ez történelmi bűn, mert a saját jövőjét, fiataljait és országát árulja el a kormány. Arról beszélt, hogy nettó 220 ezer forintot keresnek a tanárok, miközben Orbán Viktor öt milliót, amit szintén nemzetárulásnak minősített. Azzal vádolta a kormányt, hogy lepusztítja a közoktatást, ami miatt a magyarok teljesítenek a legrosszabbul a nemzetközi PISA teszten. Úgy vélekedett, a kormány 540 milliárdot akar a „kínai titkosszolgálat” Fudan egyetemére költeni, de emellett a vadászati kiállításra is jut pénz, ami szintén nemzetárulás, hasonlóan ahhoz, hogy a kormány megfenyegeti és kirúgatja a pedagógusokat. Kitért arra, hogy több száz településen tiltakoznak ez ellen, beleértve egyházi iskolákat is. Felhívta a figyelmet, hogy a Párbeszéd béremelést előirányzó törvényjavaslatot nyújtott be a, amit a kormány leszavazott, végül pedig azt követelte, hogy tegyék rendbe az oktatás helyzetét, és fejezzék be a fenyegetést.