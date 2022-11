Eltitkolt politikai múlt a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökének kihívójánál

Nagy nevekből álló kihívói csapattal kell megmérkőznie a Budapesti Ügyvédi Kamara négy éve megválasztott elnökének, Tóth M. Gábornak a szervezet idei, megismételt választói közgyűlésén – írta meg az Index. Mint kifejtik, Horváth Lóránt, aki maga is kötődött politikaközeli szervezethez, maga mögött tudhatja Bárándy Pétert, a Medgyessy-kormány igazságügy-miniszterét, Zamecsnik Pétert, aki ügyészként kezdte pályafutását, majd váltott, és ma a legsikeresebb büntetőjogászok egyike, vagy az Eötvös-díjjal kitüntetett Kománovics Ibolyát, aki szintén az egyik alapítója volt a Bárándy és Társai Ügyvédi Irodának.

Korábban nem volt arra példa, hogy volt első vonalas politikus szeretett volna újra tisztséget viselni az apolitikus kamarában.

A portál a két jelölt rövid portréján keresztül mutatta be a versengést.

A regnáló elnök

A 49 éves, kétgyermekes ügyvéd többgenerációs jogászcsaládból származik, a Magyar Jogász Egylet – ahol elnökségi tag – honlapján elérhető önéletrajza szerint summa cum laude végzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán.

Még joghallgatóként nyerte meg az évtizedes kihagyás után megrendezett perbeszédverseny ügyészi kategóriáját, ami után az egyik zsűritag, Bánáti János ügyvédjelöltnek hívta őt a saját irodájába. 2000 óta ügyvéd, 2010 óta a saját nevét viselő ügyvédi irodát irányítja. 1997 márciusában alapítója volt az Accursius Jogász Egyletnek, amelynek keretében megjelentették a Collega című szakmai folyóiratot, amelynek alapító-főszerkesztője volt.

PhD-s óraadó tanárként tanított az ELTE ÁJK Büntetőjogi Tanszékén nyolc éven keresztül, majd az utóbbi években ismét. 2006 óta tagja a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökségének és a Magyar Ügyvédi Kamara Teljes Ülésének, 2014 óta ez utóbbi szervezet elnökségének is, 2018 novembere óta a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke.

2013-ban megkapta a kamara legmagasabb kitüntetését, az Eötvös-díjat, 2017-ben a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést. Ügyvédként elsősorban büntetőügyekben lát el rendszeresen védelmet és sértetti képviseletet. Saját bevallása szerint minden évben van három-öt olyan ügy, amit jószolgálati alapon lát el. Jelenlegi legismertebb ügyei: a Hableány sétahajó 2019-es dunai katasztrófájához kötődő eljárásban ő védi a Viking szállodahajó kapitányát, és képviseli a tragikus, halálos siklóernyős baleset sértettjét. Tóth M. Gábor a 2018-as választáson nagy támogatással lett a Budapesti Ügyvédi Kamara Elnöke. Akkor is csaknem 130 posztról döntöttek a fővárosi ügyvédek, a választást, az új vezetői stáb hivatalba lépését a szakma és a sajtó is generációváltásként értékelte, hiszen a vezetőség jelentős része negyvenes éveiben járó ügyvéd lett. Ennél talán fontosabb volt, hogy véget ért egy olyan időszak, amelyet leginkább a korábbi elnök és főtitkár sokszor a hatóságig érő vitája jellemzett.

Mit tart fontosnak Tóth M. Gábor?

Az elmúlt négy év legfontosabb eredményei között az elnök visszatekintésében az új alapszabály megalkotását, az új elnökségi ügyrendet, a szolgáltatóiroda szemléletváltozását, a tagnyilvántartás és az ügyvédi igazolványrendszer professzionális informatikai korszerűsítését és a szolidaritási alap létrehozását nevezte meg. Tóth M. Gábor az eljövendő négy év legfontosabb feladatának azt tartja, hogy a fővárosi ügyvédség gördülékenyen adaptálódjon a teljesen új, elektronikus ingatlan-nyilvántartási eljáráshoz.

A kihívó – visszaköszönő múlt

Az ötvenéves, háromgyermekes családapa vegyésznek készült, de a debreceni egyetemet – saját önéletrajza szerint – végül nem végezte el. Jogi diplomáját a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte 2008-ban, majd öt évvel később szerezte meg adójogi szakjogászi képesítését. Karrierje első részében ügyvezetői, vezérigazgatói, később jogi igazgatói tisztségeket töltött be több külföldi multinacionális vállalatnál, egyebek mellett Londonban, Delhiben és Stuttgartban. 2014 óta a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja, 2019-től európai közösségi jogászként a Bécsi Ügyvédi Kamarának is tagja. Ügyvédi irodája – saját bevallása szerint – ma a költségvetési csalás büntetőjogi védelmének egyik legjelentősebb hazai képviselője.

Horváth Lóránt önéletrajzából – talán véletlenül – hiányzik egy igen jelentős, szintén az interneten elérhető fejezet, egy olyan szakasz, amelyre vélhetően többen emlékeznek.

Horváth Lóránt volt ugyanis az Alapítvány a Modern Baloldalért, vagyis az Amőba kuratóriumi elnöke volt. Az alapítvány eredetileg Gyurcsány Ferenc és tanácsadói körének ötlete volt, célja a szocialisták által nehezebben megszólítható fiatalság mozgósítása, megnyerése. Az alapítványt 2005-ben Gyurcsány Ferenc, Hiller István akkori pártelnök és Lendvai Ildikó frakcióvezető hívta életre.

Az Amőba gazdasági hátterét a Bázis Holding Zrt. lett volna hivatott biztosítani, a céget harmincmillió forintos alaptőkével hozták létre; de a Magyar Szocialista Párthoz erősen kötődő Népszabadság szerint a szocialista körök és támogató magánszemélyek további több mint százmillióval erősítették meg a vállalkozást.

A harmincmillió forintos csomagot 93 millió forintért vette meg a cég kisebbségi részvényese, a programot irányító Horváth Lóránt, aki egyébként már a mozgalom kezdetekor tízmillió forint saját tőkével támogatta az indulást.

Végül Horváth is megvált a Bázis Holdingtól, amit akkor azzal indokolt, hogy a szocialista párt és Gyurcsány Ferenc kormányfő is elfordult már az Amőbától. Az Index még 2007-ben így írt a Horváth Lóránt által vezetett szervezetről: „A trendi baloldaliságot támogató Amőba-cégek fél éve kaptak 370 millió forintos vérfrissítést. A 2006-os MSZP-kampányban jelentős szerepet játszó Alapítvány a Modern Baloldalért fenntartására szakosodott vállalkozásoknak nyújtott MFB-s hitelek lendületes terjeszkedést sugalltak. A lendület leginkább egy országos klubhálózat kialakításában mutatkozott, az Amőba-cégekhez legalább tíz vidéki és fővárosi Bázis-kocsma, diszkó tartozik.

A vendéglátóipari beruházások ellenére az alapítványnak és a Bázis Holding Zrt.-nek az utóbbi hónapokban, úgy tűnik, likviditási gondjai vannak.

A vállalkozások vezetője, egyben az Amőba főkurátora, Horváth Lóránt az Index kérdésére el is ismerte, hogy nem a legjobban mennek a dolgok az Amőba körül.” Horváth Lóránt közéleti irányultságát nemcsak az Amőbában betöltött elkötelezett politikai és gazdasági szerepe mutatja, de az is, hogy a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöki posztjára aspiráló csapatában helyettesének azt a Bárándy Pétert kérte fel, aki – többek között ügyvédi közéleti karrierjét is feladva – Medgyessy Péter kormányában igazságügy-miniszterként dolgozott, és Wikipédia-oldala szerint neve felmerült az MSZP köztársaságielnök-jelöltjeként.