Gyurcsányék más pártok tagjait is elszipkáznák

Az egykori alelnök kitért arra is, hogy a DK „működésében korlátozottan, inkább csak formálisan érvényesülnek a demokratikus alapelvek” és „egyre nagyobb súlyt kapnak azok, akik képtelenek élni is a demokratikus utat”. „Minden kritikai észrevételt, jobbító javaslatot, ellenvéleményt arroganciával, gyűlölettel utasítanak el, képtelenek érdemi vitára, személyi kultuszt építenek. A párt vezetése pedig képtelen ennek gátat szabni, vagy tán nem is akar” – írta Nagy-Huszein Tibor.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc és felesége, Dobrev Klára (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)