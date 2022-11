A magyar kormány az elmúlt 12 évben nem hagyott senkit az út szélén, 2010 óta pedig a szociális szektor támogatására fordított összegeket is a többszörösére emelte – nyilatkozta lapunknak Lentner Csaba. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közgazdászprofesszorát a szociális törvény tervezett módosításáról kérdeztük, amivel kapcsolatban elmondta: üdvözli a módosítást, hiszen nem lehet csak az állam feladata, hogy az idősekről, rászorultakról gondoskodjon, be kell vonni a családot is. A közgazdász szerint közösségi felelősségvállalásra van szükség ebben a szektorban is, az államtól nem várható el, hogy tartsa fenn a paternalista szerepfelfogást, ami az előző rendszerben kialakult.

Lentner Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közgazdászprofesszora (Fotó: Facebook/Egressy Orsolya)

– Mi egy feltörekvő piacgazdaságú ország vagyunk, háborús infláció sújt minket, de vitézül küzd a jegybank és a kormány – helyezte kontextusba a szociális törvény módosítása körüli vitát Lentner Csaba. A közgazdász szerint nem szabad úgy felfogni, hogy Magyarország posztpaternalista állam vagy egy pre-jóléti állam.

– A szociálpolitika ilyen időszakban nem lehet ugyanaz, mint amikor a bőség kora van, de a konjunktúrában is fenn kell tartani a közös felelősségvállalást

– vélekedett Lentner Csaba. Kiemelte, hogy 2010 óta Magyarországon olyan társadalom- és gazdaságpolitika van, ami munkaalapú és felelős társadalmat alakít ki.