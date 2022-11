Sok vitát szül a városi állattartás

Az én házam az én váram elv térhódítása

A Fehérkereszt Állatvédő Liga elnöke, Szilágyi István is arra mutatott rá: az állattartás valóban rendre ellentéteket szül, és ebben a konfliktusos helyzetben mindenkit türelemre és toleranciára int. Éppen ezért arra biztatja a haszonállattartót, még az előtt lépjenek, hogy a helyzet elmérgesedik, vigyen akár kóstolót a szomszédnak.

– Ha ugyanis nem sikerül rendezni egymás között a vitát, akkor az ügy könnyen bíróságon végződhet, ahol kártérítést ítélhetnek meg a sértett félnek

– mondta el. Hozzátette: a bíróság néha érdekes ítéletet hoz. Mint elmondta: előfordult, hogy még a kertvárosban is el kellett távolítani egy kukorékoló kakast, de olyan is megtörtént, hogy kutyaugatásért egy 390 ezer forintos nyílászárócserét ítéltek meg a zajt elszenvedő szomszédnak, sőt nem alvásért is kapott az illető egy bizonyos összeget kártérítésként. De előfordult olyan is, hogy egy siket házaspár ellen gyűjtöttek aláírást a jelző kutyájuk eltávolításáért. – Sajnos az én házam az én váram elv olykor nagyon komolyan érvényesül – tette hozzá.