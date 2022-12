Tölgyessy Péter szerint valószínű, hogy Amerikából finanszírozták a baloldalt

Ismert: Márki-Zay Péter a Magyar Hang augusztusi, Gulyáságyú című műsorában beszélt arról, hogy százmilliókat kapott a Mindenki Magyarországa Mozgalom az Egyesült Államokból. A baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje említést tett arról is, hogy a támogatások több donortól érkeztek az Action for Democracy nevű szervezeten keresztül, amiből finanszírozták az óriásplakátokat, a Facebook-, valamint a YouTube-hirdetéseket.

Az ügyet elkezdte vizsgálni az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága, a nyilvánosságra hozott titkosszolgálati jelentésből pedig kiderült, hogy a Márki-Zay Péter által beismert 1,8 milliárd forinton felül további mintegy 1,2 milliárd forint érkezett az Egyesült Államokból az Action for Democracy szervezeten keresztül. Ennek vezetője, Korányi Dávid az utolsóként regnáló baloldali miniszterelnök, Bajnai Gordon mellett a Miniszterelnöki Hivatal kül- és biztonságpolitikai szakállamtitkára volt, majd 2009-ben elkísérte a volt kormányfőt az ENSZ-közgyűlés 64. ülésszakának általános vitájára, ahol az egykori miniszterelnök Soros Györggyel is találkozott. Az utóbbi három évben pedig Karácsony Gergely városdiplomáciai főtanácsadója volt Korányi Dávid, aki a munkáját jobbára New York-i otthonából, távmunkában, havi kilencszázezer forintért végezte, azonban a Városháza nem adott tájékoztatást arról, hogy pontosan milyen munkát végzett Korányi.

Borítókép: Baloldali nagygyűlés (Fotó: Havran Zoltán)