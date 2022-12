Üres blöffnek bizonyult a Momentum fenyegetése

– A támogatás megvonásának nyoma sem volt, egy előterjesztést sem szavaztak le, mentegették a polgármestert

– így foglalta össze a Magyar Nemzetnek az év utolsó újbudai testületén történteket Szabó László fideszes frakcióvezető.

Ismert, Budapest XI. kerületében is konfliktus alakult ki a Demokratikus Koalíció (DK) és a Momentum Mozgalom között. A Gyurcsány-párti László Imre polgármester ugyanis maga mellé vette kabinetfőnöknek az egykori MSZP-elnök Molnár Gyulát. A budai kerületet korábban több cikluson át polgármesterként irányító, immáron DK-tag Molnár felvétele nagy felhördülést váltott ki a kerületi baloldali koalíción belül is.

Újbudán ugyanis 2019-ben a hatpárti ellenzéki összefogás szerzett többséget a képviselő-testületben, azonban az együttműködés itt is hamar töredezni kezdett. A Momentum egyik fő bázisának számító kerületben az országgyűlési választáson is ellenzéki mandátumot szerző Orosz Anna (Momentum) korábbi önkormányzati képviselő helyét aztán visszahódította a Fidesz–KDNP egy időközi választáson, a Momentum pozíciói pedig az országos tendenciába illeszkedve tovább romlottak a DK-val szemben.

A XI. kerületi Momentum végül nyílt levélben fenyegette meg a polgármestert azzal, hogy a decemberi testületi ülésen megvonják tőle a támogatást, ha nem áll el Molnár Gyula alkalmazásától.

– Nem váltották be a fenyegetésüket, László Imre polgármester munkásságát a testületi ülésen a baloldali képviselők dicsérték, már-már felmagasztalták a kerületvezetőt – kommentálta a testületi ülésen történteket Szabó László. A frakcióvezető szerint, bár a Momentum részéről érződött ellenszenv, de ennek a döntéshozatalban semmi nyoma nem volt, inkább nem is szóltak hozzá az ügyekhez, ez lehetett a megállapodás a baloldal pártjai között.

Hozzátette: Molnár Gyula kabinetfőnökként részt vett a tegnapi testületi ülésen, és szerdán a Fővárosi Közgyűlés ülésére is árnyékként kísérte László Imre polgármestert.

A testületi ülésen egyébként két szimbolikus javaslatot is tárgyaltak volna, az egyik a december eleji, baloldalon belüli konfliktus miatt a testület feloszlatása lett volna, ezt végül a Momentum közreműködésével levették a napirendről. Emellett viszont a XI. kerület szerződéseit a Czeglédy és társai ügyvédi irodával felszámolandó is érkezett egy javaslat a Mi Hazánk kerületi képviselőjétől. A DK-jelöltjeként legutóbb Szombathelyen országgyűlési képviselőnek induló Czeglédy Csaba személyével több baloldali pártnak is van problémája. A Momentum viszont ebben a kérdésben sem vállalta véleményét, tartózkodtak, ezért bár a javaslatot sikerült napirendre venni, a zárószavazáson nem támogatta a javaslat elfogadását a László Imrének pár hete még ultimátumot adó Momentum.

Tíz igen, tíz nem és három tartózkodás mellett így nem döntöttek a szerződések felbontásáról. Szabó László szerint akkor alakulhatott volna másként a szavazás, ha az LMP helyi képviselője, Kreitler-Sas Máté is részt vesz az ülésen, aki korábban aktívan kritizálta a Czeglédy ügyvédi irodával kötött szerződéseket, a decemberi ülés előtt viszont beteget jelentett.