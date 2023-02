Az MSZP hálózati cégéhez is elgurultak a dollárok

A Kapcsolat.hu Kft. 2006-ban jött létre. Az ezen a néven futó internetes oldal az akkoriban divatos iWiW mintájára egyfajta baloldali közösségi portálként a Gyurcsány-időszak egyik pártinnovációja volt. Maga az akkori kormányfő is sokáig ezen a portálon blogolt. Gyurcsány pártból való távozása után, az elmúlt bő évtizedben ugyanakkor a Kapcsolat.hu a szocialistáknál maradt, változatlanul a Táncsics Mihály Alapítvány tulajdonában, csakúgy, mint a Kapcsolat.hu Kommunikációs és Szolgáltató Nonprofit Kft., amely a honlap üzemeltetője.

Nevezett cégnek 2021-ben 208 millió forintos nettó árbevétele volt (ez mindössze négy százalékkal volt kisebb összeg az előző évinél), az adózás előtti eredménye pedig 16 millió forintos pluszról 22 milliós mínuszra csökkent 2020-hoz képest. A cégjegyzésre jogosult személy, egyben a vállalkozás ügyvezető igazgatója dr. Simon Domokos Lajos.

Egy 2018-as cikk szerint Simon Domokos Lajos annak a Simon Dénes Ferencnek a testvére, aki a Horizont Handels und Industrie AG magyarországi képviselője. Korábban a Horizont tulajdonolta a Népszavát, a Szabad Földet, a Vasárnapi Híreket. Az Index egy írása szerint Simon Puch László bizalmasaként és üzlettársaként tűnt fel az említett cégben.

Az MSZP 2018-ban 6,6 millió forintért szerződött a Hungaroholding Consulting Tanácsadó Kft-vel, amelynek vezérigazgatója szintén Simon Domokos Lajos, aki egyben Tóth Bertalan frakcióvezető kabinetfőnöke volt. Mindemellett Simon a Budapesti Nagybani Piac Zrt. igazgatóságának elnökeként is megjelent az említett vállalkozás honlapján.

Visszatérve a szempontunkból most érdekes vállalkozáshoz, a szocialisták rendszeresen megbízták a Kapcsolat.hu Nonprofit Kft.-t, 2016-ban például különböző film- és videógyártási munkákért több mint 16 millió forintot fizettek a cégnek. Az MSZP még 2021-ben is szerződött a Kapcsolat.hu-val, 13,7 millió forintért ez a vállalkozás biztosította a képviselők által bérelt irodákban az internetet és a telefonszolgáltatást, valamint félévente karbantartást is végeztek.

Amiért most a cég újra érdekessé vált, az az, hogy felbukkant a Nemzeti Információs Központ (NIK) által a parlament nemzetbiztonsági bizottsága számára készített második részjelentésben. A Kapcsolat.hu Nonprofit Kft. ugyanis egyaránt szerződött a Bajnai Gordon volt kormányfő nevével fémjelzett DatAdat-cégcsoporttal, amely a dollárbaloldal egyik fő pénzelosztója volt, és valamelyik baloldali párttal (feltehetően az MSZP-vel) is. Ráadásul a Kapcsolat.hu mögött álló cég nemcsak pénzt kapott, de pénzt is utalt a DatAdat Professional Kft.-nek, néhány más vállalkozáshoz hasonlóan.

Emlékezetes, hogy a nemzetbiztonsági vizsgálat során az is bebizonyosodott, hogy a külföldről érkező pénzügyi forrásokkal kapcsolatba került cégek egy része megbízott félként szerepel egyes ellenzéki pártok kampánybeszámolóiban is. Az a jogszabályok megsértését jelenti, ha ezek a vállalkozások a pártok számára nyújtott szolgáltatásokat a külföldről érkezett forrásokból finanszírozták, ezért a NIK átadta a birtokába került információkat, pénzforgalmi adatokat az Állami Számvevőszéknek, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak.