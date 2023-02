Ma tart évértékelőt Orbán Viktor

2021-ben a járványhelyzet miatt nem tartott hagyományos évértékelőt a kormányfő, ezért a parlamentben, a tavaszi ülésszak nyitányaként adott politikai helyzetértékelést. A 2020-as évértékelőn a miniszterelnök szót ejtett az akkor százéves trianoni katasztrófáról, valamint a balliberális kormányok okozta csődből való kilábalásról.

– Tíz évvel ezelőtt az emberek véget vetettek a szocialista rémkormányzásnak, és megkezdte munkáját a nemzeti kormány. Az ország akkor a csőd szélén állt, a munkanélküliség az egekben, az emberek eladósodva

– fogalmazott három éve a kormányfő. A négy évvel ezelőtti évértékelő arról maradt emlékezetes, hogy Orbán Viktor hétpontos családvédelmi akciótervet jelentett be. A miniszterelnök 2019-ben hangsúlyozta: a magyarok a nemzeti konzultációban igent mondtak arra, hogy a bevándorlás helyett a családok támogatásával kezeljék a demográfiai problémákat, s az intézkedéscsomag is ennek a szellemében készült. Egy évvel korábban, 2018 februárjában is olyan évértékelőt tartott Orbán Viktor, ami egybeesett az országgyűlési választás kampányával. – Jól sikerült ez a nyolc év, jobban, mint ahogy vártuk, de nem értünk a munkánk végére, van még abból bőven – értékelte akkor a 2010 óta tartó kormányzást a miniszterelnök.