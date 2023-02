Orbán Viktor a baloldalról: Úgy beszélnek Ukrajnáról, hogy a helyükbe képzelik magukat

– Ukrajna érdekei soha nem előzhetik meg Magyarország érdekét, nem fogjuk tönkretenni magunkat senkinek az érdekében – jelentette ki a miniszterelnök. Szerinte a nemzetközi politikában az az egyetlen helyes megközelítés, amely szerint Magyarország az első. Orbán Viktor szerint van két oldal, amelyben a baloldal és a nemzeti oldal között egyetértés van. Az egyik, hogy nem akarunk orosz fenyegetés árnyékában élni, és nem akarunk orosz– magyar határt, tehát, hogy legyen egy szuverén Ukrajna Oroszország és Magyarország között.

– A békéhez vezető út a tűzszünet

– hangoztatta a miniszterelnök. Megjegyezte, hogy eközben meg lehet kezdeni a béketárgyalásokat.

A Jobbikkal kapcsolatban a miniszterelnök azt is felvetette, hogy korábban uniós zászlót égettek, most viszont azt kérik a kormánytól, hogy tárgyaljanak európaibb módon. Az MSZP felvetésére, amely szerint iránytű nélkül sodródik a kormány, csak ennyit válaszolt a miniszterelnök: Bezzeg az MSZP…

A Momentum elnöke az infláció összefüggéseiről beszélt, de Orbán Viktor szerint úgy hangzott, hogy a beszédét előre megírta, ezért nem reagált az első felszólalásban elhangzottakra. A miniszterelnök tisztázta, Magyarországon nagyok az ipari fejlesztések, és nincs saját energiatermelésünk, ezért is magas az infláció, amit az energiaárak megemelése idézett elő.

– 2022-ben az Európai Unióban a gazdasági növekedés 3,6 százalék, míg Magyarországon 4,6 százalék volt

– hívta fel a figyelmet Orbán Viktor, majd jelezte: ez nem recesszió.

– Európában ma elsőbbséget élveznek a tisztán zöld energiaforrások, de mivel ezekből nincs elég, az unió semlegessé nyilvánította a nukleáris energiát. A szénhidrogénre alapuló energiafelhasználás is elfogadott, még a feketekőszén égetésével nyert energia is. Az időjárástól függő energiaforrások bizonytalanságot visznek a rendszerbe – jelezte a megújulókkal kapcsolatban a miniszterelnök. Hozzátette: A zöldenergia bizonyos nézetből a legdrágább energia, mert mindig kell tartalékkapacitást is építeni arra az esetre, ha nem süt a nap vagy nem fúj a szél.

Beruházásellenes, amit az LMP szónoka mondott Orbán Viktor szerint. Kanász-Nagy Máté az akkumulátorgyárak ellen szólt a miniszterelnök jelentésére adott válaszában is. A miniszterelnök szerint Magyarországon nem lehet külföldi beruházások nélkül tőkeerőt növelni, mert a gazdaságunk eredendően tőkehiányos. A miniszterelnök szerint fontos, hogy jól illesszük össze a saját tőkeerőnket a külföldi beruházásokkal. – Magyarország egy adott gazdasági rendszer komplexitása tekintetében a világ tíz legjobb országa között van – jelentette ki a miniszterelnök.

A Mi Hazánk felvetéseire is reagált a miniszterelnök. Orbán Viktor a radikális jobboldali párttal szemben támogatja Magyarország NATO-tagságát, és a Mi Hazánkat is arra kérte, hogy fontolja meg álláspontját.

– A NATO nélkül Magyarország katonai biztonsága nem garantált jelenleg

– jelentette ki a kormányfő. Szerinte ha van saját akaratunk, akkor a NATO segítségével meg tudjuk védeni magunkat.

Orbán Viktor elmondta, hogy Ukrajna NATO-tagsága is napirendre kerül majd újra, de a keleti bővítést nagyon meg kell gondolni. Jelenleg háborúban álló országot nem lehet felvenni. A miniszterelnök ezzel szemben azt gondolja, hogy Finnország és Svédország felvétele a NATO-ba nem növeli Magyarország biztonsági helyzetét.

A családtámogatásokról Orbán Viktor azt mondta, a kormány szinten tartotta a családtámogatásokat, de most azért is harcolni kell, hogy recesszió helyett növekedés legyen. A Mi Hazánk szerint szűkítette ezeket a kormány, a miniszterelnök szerint nem fair ezt állítani, mert egy újabb elemmel még bővült is a rendszer.

– Meg kell újítani azokat a családtámogatási elemeket, amelyeket az infláció megkoptatott

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

A miniszterelnök szerint a 2024-es és a 2025-ös év már könnyebb lehet, hogyha az idei évben nem esünk recesszióba, akkor lehet majd beszélni a nagy célok közötti forrásmegosztásról.

