Szexuális zaklatási botrányra derült fény egy zalai iskolában

Az elmúlt napokban hívták fel a lap figyelmét aggódó szülők az esetre, amely még múlt év tavaszán történt Zalában. Az Origó értesülései szerint a Nagykanizsai Tankerületi Központ (NTK) 2022 áprilisában vizsgálatot indított szülői jelzések alapján egy pedagógus ellen, aki az egyik helyi intézményben tanított alsós diákokat.

A bejelentések szerint a pedagógus fizikai kényszerítést alkalmazott, és a gyerekeket szexuális zaklatásnak, lelki bántalmazásnak és zsarolásnak tette ki. A vizsgálat nyomán feljelentés is történt. Az Origó tudomása szerint az intézményvezető folyamatosan tartotta a kapcsolatot a szülőkkel, a tanulók pedig iskolapszichológusi ellátást kaptak. A történteket mind a tankerület, mind a rendőrség megerősítette a lapnak.

Nyomozás indult

Az NTK tájékoztatása szerint a fenntartásukban működő intézmény vezetője az előző tanévben problémát jelzett egy pedagógus nem megfelelő tanítási módszereivel kapcsolatban. Az intézmény vezetője szerint a pedagógus nem ismerte el, amit felhoztak ellene, és kérte közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését közös megegyezéssel. Az ügyben feljelentés született, tudomásuk szerint büntetőeljárás van folyamatban – ismertette a tankerület.

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról számolt be, hogy az ügyben a rendőrség

kiskorú veszélyeztetésének megalapozott gyanúja miatt szakértők bevonásával folytatja az eljárást egy hatvanegy éves férfival szemben.

Az ügyben 2022. április 12-én indult el a nyomozás – olvasható az Origó cikkében.

Az elmúlt hónapokban több hasonló esetre derült fény, amelyek ismét ráirányították a figyelmet a gyermekvédelem fontosságára, és felmerült a jogszabályok szigorításának szükségessége. Februárban robbant a Krúdy Gyula Angol–Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola pedagógiai asszisztensének botránya, aki a közösségi médiában dicsekedett el azzal, hogy tizenöt éves partnere van. Az állásából azóta elbocsátott férfiról azt is kiderült, hogy homoerotikus videókat készített magáról, amikhez diákok is hozzáférhettek. Az ügy miatt feljelentést tettek ellene, az eljárás jelenleg is folyamatban van.