Kiss Ambrus: Már tárgyal a főpolgármester a hitelekről

Kiss Ambrus megemlítette az úgynevezett ígérvények, kintlévőségek behajtását: szerinte Budapest nem kapott rezsitámogatást, valamint a Lánchíd felújításához a 6 milliárd forintos hozzájárulást is várják a kormánytól és a trolibuszok beszerzésének összegét is. Utóbbi része az uniós operatív programnak. Mint mondta, ez 11 milliárd forint, amelyet ki kell fizetniük nyár végéig. Elmondta azt is, hogy adó-átütemezéseket is akar a főváros, külön tekintettel a szolidaritási adóra, valamint energiamegtakarítási programot tovább viszik.

A jövő heti Fővárosi Közgyűlés tárgyal a Horn Gyula sétány elnevezésének jogszerűségéről. Kiss Ambrus hangsúlyozta: kitartanak a korábbi álláspontjuk mellett, hogy az elnevezés jogszerű volt.