Lelepleződik a Gyurcsány-párti képviselők aknamunkája

Azzal, hogy a baloldal európai parlamenti képviselői a jogállamiság kérdésével és hasonló mondvacsinált indokokkal lobbiznak a hazánknak járó uniós források felfüggesztéséért, valójában egyebek mellett a pedagógusok béremelését késleltetik − írta meg az Origó. A portál cikke a Demokratikus Koalíció EP-képviselőinek azon kijelentéseit szedte össze, amelyek bemutatják, hogy a tevékenységükkel miként járultak hozzá az uniós források felfüggesztéséhez.

Az elemzésben kifejtik, hogy bár az uniós támogatásokból a kormány épp a jelentős költségvetési tételt jelentő pedagógus-béremelést fedezné, a baloldal európai parlamenti képviselői az országnak járó források felfüggesztéséért harcolnak, és azért, hogy a pénzeket különböző „civileknek" adja Brüsszel. Mint írják:

A Gyurcsány-párt jelentős szerepet játszik ebben az évek óta tartó aknamunkában, amelynek Rónai Sándor az egyik élharcosa.

Az Origó kiemeli: a Gyurcsány-párti EP-képviselő a Pegasus-vizsgálóbizottság alelnökeként nyilatkozva a minap is amellett kampányolt, hogy ne érkezzenek meg Magyarországra az uniós források. – (…) Orbán Viktornak esélye sincs arra, hogy ezeket a pénzeket hazahozza záros határidőn belül. (…) Például a Pegasus-ügy is egy olyan, ami sajnos ettől eltávolította Magyarországot, mert nem jogállam, és azt mondják, amíg léteznek ezek a jogállamisági problémák, addig nem adják oda ezeket a pénzeket – mondta Rónai. Egyébként a Gyurcsány-párt „árnyék-külügyminiszterének" is hívott Rónai korábban egyenesen büszkélkedett azzal, hogy az autópálya-koncessziók ügyében az ő kezdeményezésére indult eljárás hazánk ellen, amitől pedig saját bevallása szerint is a források visszatartását várja.

Tovább folytatva a sort, 2022 szeptemberében, amikor az EP elfogadta a Sargentini-jelentés frissített változatát, a Delbos-Corfield-jelentést, ismét bebizonyosodott, hogy a Gyurcsány-párt politikai fegyverként használja a jogállamiság kérdését.

Utóbbi állítólagos hiányosságaira hivatkozva követelte ugyanis Rónai, hogy a kormány egyáltalán ne kapjon uniós forrásokat, és azokat teljes egészében úgymond az önkormányzatoknak és a „civil szervezeteknek" folyósítsák. Akkor így ünnepelte a magyarellenes jelentés elfogadását: „Egyértelmű a feladatunk: meg kell védenünk az uniós pénzeket, hogy azokat a civilek és önkormányzatok kaphassák meg”.

Ezt a Gyurcsány-párti EP-képviselő annak hajtogatásával próbálta alátámasztani, hogy a kormány szerinte „ellopja” a támogatásokat.